Verbeek buiten zinnen: ‘Absolute onzin, Hans: dat is gewoon lulkoek!’

Gertjan Verbeek zit momenteel met FC Twente in de hoek waar de klappen vallen. De Tukkers wonnen slechts één van de vijftien competitiewedstrijden onder leiding van de flamboyante oefenmeester en zijn inmiddels afgezakt naar een zeventiende plaats in de Eredivisie. Twente maakte in die reeks geen denderende indruk, maar Verbeek ontkent stellig dat hij er een negatieve spelopvatting op na houdt.

De trainer botste zondagmiddag voorafgaand aan het competitieduel van Twente met FC Groningen hard met FOX Sports-verslaggever Hans Kraay jr. Laatstgenoemde stelde Verbeek de vraag of hij het aan zou durven zijn elftal 'een stuk aanvallender' te laten spelen. "We staan niets voor niks in de degradatiezone. Ik wil ook wel meer vooruit spelen. Dat heeft niets met durven te maken", reageert de coach gebeten.

Verbeek benadrukt dat zijn ploeg zich niet in de situatie bevindt om alle remmen los te gooien in aanvallend opzicht. "Over het algemeen zijn de meeste tegenstanders beter dan wij. Dus ja, dan kun je wel aanvallend willen voetballen, maar je moet daar ook de mogelijkheden toe hebben", vervolgt de coach, die ook nog een persoonlijk appeltje te schillen had met Kraay jr.

"Ik verwacht zo'n vraag niet van jou. Van een analyticus die geen trainer is, kan ik zo'n vraag nog wel verwachten, maar jij bent ook trainer! We staan onderaan, niet voor niks. Tegen Ajax, hebben we toen verdedigend gespeeld? Tegen Sparta, ADO en PSV hier thuis ook niet! Absolute onzin, Hans: dat is gewoon lulkoek! Dan moet je gewoon je statistieken paraat hebben, want dat verwacht ik wel van een analyticus!", aldus Verbeek.