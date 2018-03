Veltman: ‘Ik denk niet dat wij moeten gaan praten over kampioenschappen’

Door een 3-2 nederlaag tegen Vitesse lijkt de landstitel uit zicht te zijn voor Ajax. De achterstand van de Amsterdammers op koploper PSV is inmiddels opgelopen tot tien punten en Joël Veltman wil het in gesprek met FOX Sports niet over het kampioenschap hebben. “Ik had al zo'n vraag verwacht”, zegt de aanvoerder van Ajax.

“Ik denk niet dat wij moeten gaan praten over kampioenschappen, we moeten eerst maar eens wedstrijden gaan winnen. En dat hebben we al twee keer niet gedaan”, zegt de verdediger, die betrokken was bij de 1-0 van Vitesse. Veltman speelde de bal verkeerd terug op doelman André Onana, waarna Navarone Foor de afgeslagen corner binnenschoot. “Natuurlijk wil ik 'm goed terugspelen. Ik wilde de bal gewoon niet richting het doel spelen, want het veld was verschrikkelijk. Dan wil je geen polletje hebben.”

“Ik speelde 'm naar de zijkant, maar de bal stuiterde op waardoor 'ie wat harder ging dan ik verwachtte. Er was niks aan de hand, ik kopte de corner weg, maar vervolgens schiet hij 'm vanaf 25 meter binnen”, legt Veltman uit. De verdediger weet dat AZ Ajax nu tot op twee punten is genaderd. “Die rekensom had ik ook gemaakt. PSV staat te ver voor en AZ zit achter ons, maar we moeten nu eerst naar onszelf kijken en wedstrijden gaan winnen.”