‘Medische staf moet Cagliari-trainer helpen na droevig nieuws over Astori’

De voetbalwereld werd zondagochtend opgeschrikt door het vreselijke nieuws dat Fiorentina-aanvoerder Davide Astori op 31-jarige leeftijd is overleden. Het bericht kwam als vanzelfsprekend ook keihard aan bij Cagliari, waar de verdediger tussen 2008 en 2014 speelde. Trainer Diego Lopez moest volgens persbureau Ansa hulp van de medische staf krijgen nadat hij het nieuws te horen kreeg.

Lopez speelde twee jaar samen met Astori, die zondagochtend dood op zijn hotelkamer in Udine werd gevonden. De spelers van Genoa en Cagliari waren al bezig aan de warming-up toen de dood van Astori bekend werd. Verschillende spelers stonden vervolgens in tranen op het veld, waarna de wedstrijd werd afgelast.

Cesare Prandelli, voormalig bondscoach van Italië, reageerde geschokt op het overlijden van Astori. “De herinneringen die ik aan de voetballer en het mens Davide heb, houd ik privé. Ik houd die herinneringen in mijn hart, dat op dit moment huilt. Ik ben diep geschokt en voel een enorme leegte in me”, laat de oefenmeester in een verklaring weten. “Ik heb mijn steun overgebracht aan de familie, in de wetenschap dat de pijn zo hevig is dat verzachtende woorden niet bestaan.”

“Ik kan het niet geloven, ik wil het niet geloven. Dit is surrealistisch. Rust zacht, Davide”, laat Borja Valero, vorig seizoen nog ploeggenoot van Astori, via Instagram weten. Via hetzelfde medium deelt Khouma Babacar, tot de winterstop speler van Fiorentina, zijn herinneringen. “Ik heb geen woorden om deze fantastische persoonlijkheid te beschrijven. Het gaat er niet over hoe hij op het veld was, maar erbuiten. Hij lachte altijd en was vaak de eerste om me te feliciteren na een doelpunt, al moest hij daar zeventig meter voor sprinten.”

Astori nam de aanvoerdersband afgelopen zomer over van Gonzalo Rodríguez, die momenteel bij het Argentijnse San Lorenzo speelt. “Mijn vriend, we gingen vaak samen de strijd aan en hebben prachtige momenten meegemaakt. Ik heb geen woorden om mijn gevoel op dit moment te beschrijven”, laat de Argentijn weten. Vincenzo Montella stond tussen 2012 en 2015 aan het roer bij Fiorentina. “Er is pijn die niet met woorden te beschrijven is. De plotseling dood van Davide is een wond die ons allemaal pijn doet. Ciao, captain.”