De Graafschap boekt eclatante zege; duel stilgelegd vanwege vuurwerk

De Graafschap heeft zondagmiddag goede zaken gedaan door eenvoudig te winnen van Go Ahead Eagles: 0-4. Het duel op de Adelaarshorst, dat vanwege het gebruik van vuurwerk tijdelijk werd gestaakt, was volledig in handen van de Superboeren, iets wat ook in de score tot uitdrukking kwam. Door de zege klimt De Graafschap naar de zesde plek van de Jupiler League.

De wedstrijd was nog maar een paar seconden oud en scheidsrechter Rob Dieperink besloot de wedstrijd tijdelijk te staken, aangezien er vuurwerk op het speelveld was gegooid. Na vermanende woorden van Go Ahead Eagles-trainer Jan van Staa werd de wedstrijd hervat, waarbij vooral de uitploeg mogelijkheden creëerde. Het was de dikverdiende treffer van Daryl van Mieghem na een kwartier spelen die De Graafschap de voorsprong bezorgde.

Na de openingsgoal bleef De Graafschap aandringen, maar ook Go Ahead, dat clubtopscorer Sam Hendriks geblesseerd zag uitvallen, kreeg enkele kansjes. Het was echter de bezoekende partij dat in de tweede helft uitliep naar een riante zege door treffers van Frank Olijve, Tarik Tissoudali en Fabian Serrarens. Door de dikke nederlaag blijft Go Ahead op de teleurstellende zeventiende plaats bivakkeren.