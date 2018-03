Landstitel raakt uit zicht voor Ajax na nederlaag in Arnhem

De landstitel lijkt uit zicht voor Ajax. De nummer twee van de Eredivisie leed zondag op bezoek bij Vitesse de eerste competitienederlaag sinds 5 november 2017 en daardoor bedraagt het gat met PSV tien punten, met nog acht duels te gaan. Vitesse won met 3-2: Navarone Foor opende de score op prachtige wijze en Bryan Linssen produceerde een dubbelslag. Namens Ajax kwamen Mateo Cassierra en Siem de Jong tot scoren.

Erik ten Hag koos opnieuw voor Siem de Jong als vervanger van de geblesseerde Klaas-Jan Huntelaar, terwijl Lasse Schöne weer inzetbaar was en Carel Eiting afloste. Maximilian Wöber nam de plek over van Frenkie de Jong, die deze week een enkelblessure opliep tijdens de training. Ajax wist dat puntenverlies desastreus kon zijn, maar keek na een kwartier toch aan tegen een achterstand. Vanaf de rechterflank trok Foor naar binnen, om vanaf een meter of 25 snoeihard de bovenhoek uit te zoeken. André Onana kreeg zijn vingertoppen tegen de bal, maar kon het tegendoelpunt niet voorkomen.

Het was pas het eerste doelpunt dat Ajax dit seizoen incasseerde van buiten het strafschopgebied. De achterstand kwam hard aan bij Ajax. De bezoekers gingen aanzienlijk moeizamer voetballen en Ten Hag liet enkele spelers al vroeg warmlopen. Vanuit het uitvak lieten de meegereisde supporters hun onvrede blijken, maar zij konden Ajax voor rust niet tot grootse daden inspireren. Vitesse wist ook weinig meer te creëren en dus bleef het zondagsschot van Foor het hoogtepunt van de eerste helft. In de rust koos Ten Hag er toch voor om geen spelers te wisselen, ondanks het matige spel.

Na rust liep Vitesse verder uit. De bal sprong van de voeten van Maximilian Wöber, wiens verkeerde aanname genadeloos werd bestraft door de Arnhemmers. Linssen nam de bal mee, stormde af op Onana en haalde doeltreffend uit. Ten Hag besefte dat er iets moest gebeuren en bracht Amin Younes en Cassierra binnen de lijnen. Laatstgenoemde had niet lang nodig om zijn meerwaarde te bewijzen en de spanning terug te brengen. Cassierra kopte tegendraads binnen na een corner van Younes: 2-1.

De wedstrijd lag daarna volledig open. Ajax nam veel risico en kwam via Younes bijna op 2-2: de Duitser dribbelde naar binnen en schoot op de paal. Het tempo lag erg hoog en de kansen stapelden zich op voor Ajax, terwijl ook Vitesse zich niet onbetuigd liet. De thuisploeg zou uiteindelijk ook op 3-1 komen. Na een vrije trap lette Ajax niet op en dook Linssen vrij op voor Onana om zijn tweede te maken. Cassierra was ook dicht bij een dubbelslag, maar de invaller van Ajax stuitte tweemaal op Remko Pasveer. Het was zes minuten voor tijd Siem de Jong die van dichtbij de eindstand bepaalde.