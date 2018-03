Bayern, Arsenal en Liverpool spitsen de oren: ‘Twee e-mails zijn niet genoeg’

Max Meyer beschikt over een aflopende contract en Schalke 04 wil graag verlengen met de 22-jarige middenvelder, die in de belangstelling staat van onder meer Bayern München, Arsenal en Liverpool. Roger Wittmann, zaakwaarnemer van de jongeling, gaf in gesprek met Sky Deutschland aan dat Schalke helemaal niet stevig aandringt op een nieuwe verbintenis.

"Twee e-mails zijn niet genoeg om een jongen van Schalke te overtuigen te blijven", zei de belangenbehartiger over het beleid van de Bundesliga-club. Christian Heidel, sportief directeur van Schalke, is niet erg blij met de woorden van Wittmann: "Ik ken zaakwaarnemers die zelf twee e-mails schrijven en dan miljoenen euro’s eisen."

"Voor de rest wil ik het er niet over hebben. Ik kan gewoon niet geloven dat hij nee gaat zeggen", besluit Heidel. Meyer heeft 15 februari een contractverlenging naar de prullenbak verwezen. Heidel zou een vierjarig contract hebben aangeboden, met een jaarsalaris van meer dan vijf miljoen euro. Leon Goretzka gaat Schalke komende zomer al transfervrij verlaten voor een avontuur bij Bayern.