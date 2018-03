Advocaat lovend over ‘echte prof’: ‘Iemand tegen wie je wel wat kan zeggen’

Wesley Sneijder bracht zondag naar buiten dat hij officieel een punt achter zijn interlandcarrière zet. De middenvelder speelde zijn eerste én zijn laatste interland onder Dick Advocaat en de huidige trainer van Sparta Rotterdam begrijpt wel dat de recordinternational niet meer voor Oranje uit zal komen.

“Het is een keuze die de bondscoach en Wesley gemaakt hebben. Hij is een fantastische voetballer. Ik denk dat Wes ook wel begrijpt dat Ronald met een nieuw elftal gaat spelen”, zegt Advocaat in gesprek met FOX Sports. Hij neemt het zondagmiddag met Sparta in eigen huis op tegen ADO Den Haag. “Hij had het zelf ook wel verwacht, dat liet hij ook wel blijken in de media. Niemand haalt hem meer in.”

Sneijder kwam tot 133 wedstrijden in het shirt van Oranje. “Wat een carrière, geweldig. Hij is een echte prof, tegen wie je wel wat kan zeggen. Of ik er zo'n speler bij zou willen hebben bij Sparta? Zo'n speler wel", lacht de zeventigjarige oefenmeester. Bert van Marwijk vertelt tegenover Voetbal International dat hij begrijpt dat Koeman Sneijder opgezocht heeft. "Dat getuigt van respect. Hij heeft dat openlijk met hem besproken. Ik snap heel goed dat Koeman met een schone lei wil beginnen. Dit is hét moment daarvoor."

"Ik heb de reactie van Wesley gelezen. Dat is heel volwassen en dat tekent hem ook wel", vervolgt de huidige bondscoach van Australië. Van Marwijk noemt Sneijder een 'echte liefhebber'. "Als je op 33-jarige leeftijd nog dit niveau haalt, betekent dat dat je een echte sportman bent. Hij heeft altijd op z'n talent en techniek gespeeld en niet veel kracht nodig gehad. Dat soort spelers houdt het over het algemeen langer vol."