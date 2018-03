PEC Zwolle stelt punt veilig na schitterende vrije trap van Van Crooy

PEC Zwolle en VVV-Venlo hebben elkaar zondagmiddag in evenwicht gehouden. In het MAC3PARK Stadion kwamen de bezoekers in de tweede helft op voorsprong via een prachtige vrije trap van Vito van Crooy, maar stelde PEC een punt veilig dankzij Mustafa Saymak. Bij een overwinning was PEC op gelijke hoogte gekomen met nummer vijf Feyenoord, maar de ploeg van John van 't Schip heeft nu een achterstand van twee punten op de Rotterdammers. VVV passeert Heracles Almelo en klimt van de elfde naar de tiende plaats.

Het bleek voor PEC moeilijk om zich een weg te banen door de hechte defensie van VVV. In de eerste helft had de thuisploeg de overhand, maar dat resulteerde niet in veel uitgespeelde kansen. De eerste mogelijkheid was voor Youness Mokhtar, die het eindstation was na een fraaie combinatie tussen Younes Namli en Kingsley Ehizibue. Het schot van Mokhtar zeilde naast. Doelman Lars Unnerstall moest vervolgens nog tweemaal ingrijpen: hij verwerkte een hoog schot van Namli tot hoekschop en uit die standaardsituatie testte Namli de Duitser nog eens.

De grootste mogelijkheid was halverwege het eerste bedrijf voor Namli. Hij wist een lange solo niet te bekronen: zijn schuiver ging naast het doel. Twee minuten voor rust zorgde Namli ook voor het laatste speldenprikje van de eerste helft. Zelf creëerde VVV nagenoeg niks, maar Maurice Steijn had zijn elftal zo opgesteld dat de Zwollenaren zich stukbeten. In de tweede helft kwam VVV met veel meer vertrouwen voor de dag. Halverwege het tweede bedrijf had Diederik Boer een uitstekende reflex in huis na een inzet van Johnatan Opoku; even daarna schoot de VVV'er op de paal.

Plots hing de 0-1 dus in de lucht en die kwam er ook. Net als eerder dit seizoen in Limburg werd PEC geveld door een vrije trap: Van Crooy krulde de bal feilloos in de bovenhoek en liet Boer kansloos. Lang konden de bezoekers echter niet genieten van de voorsprong, want Saymak bracht de stand in evenwicht. Bij de tweede paal kopte hij binnen na een afgemeten voorzet van Mokhtar. Na dat doelpunt ging de gastheer voor de winst, maar beide ploegen moesten genoegen nemen met een punt.