‘Astori kwam niet opdagen bij het ontbijt, dus gingen ze naar zijn kamer'

Het lichaam van Davide Astori is vervoerd naar ziekenhuis Santa Maria della Misericordia in Udine voor een autopsie. De verdediger overleed zaterdagnacht op 31-jarige leeftijd in zijn slaap. Volgens sommige media overleed Astori na een hartaanval, maar dat is niet officieel bevestigd.

Italiaanse media schrijven zondagmiddag dat ploeggenoten van Astori verbaasd waren toen de aanvoerder niet kwam opdagen voor het ontbijt. Hij beantwoordde zijn telefoon niet en gaf geen reactie toen de ploeggenoten voor zijn hotelkamer stonden. Daarom besloten ze de deur te forceren, nog voordat medewerkers van het hotel erbij kwamen. Het was echter een masseur van het hotel die Astori aantrof, zo meldt Fiorentina. Eerdere berichten stelden dat de spelers hem vonden.

"Hij was niet bij het ontbijt, terwijl hij meestal als eerste aanwezig was", vertelt woordvoerder Arturo Mastronardi van Fiorentina. "Dus ze gingen kijken wat er aan de hand was. Davide sliep alleen op zijn kamer. We weten de doodsoorzaak nog steeds niet. Zijn lichaam is meegenomen voor een autopsie, die volgens mij vandaag plaatsvindt. Verder hebben we geen details. Zijn familie is in Bergamo en is telefonisch ingelicht. Een paar directeurs van Fiorentina zijn persoonlijk op bezoek geweest bij zijn partner, die in Florence is."

Alfonso De Nicola, de teamarts van Napoli, zegt dat in Italië heel veel wordt gedaan om te voorkomen dat spelers plotseling overlijden. "Maar helaas kunnen zulke dingen gebeuren. We moeten op basis hiervan onderzoek doen om erachter te komen hoe we zulke problemen in een vroeg stadium kunnen ontdekken, zodat we dit kunnen voorkomen. Italië is al leidend op het gebied van het voorkomen van sudden death syndrome. We doen er meer onderzoek naar dan elk ander land", vertelt De Nicola aan Mediaset.

Volgens de arts heeft Italië erg strikte regels en tests voor profvoetballers. "Die tests zijn van groot belang om hartproblemen te ontdekken of te voorkomen. We hebben vastgelegd dat elke speler ieder jaar meerdere tests moet afleggen, waaronder een stresstest. Elke twee jaar moet een speler een ecg (hartfilmpje, red.) krijgen, maar de meeste clubs doen het voor de zekerheid ieder jaar. Het is duidelijk dat we meer onderzoek moeten doen om meer kennis te vergaren."