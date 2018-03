Hazard geïmponeerd door ‘slimme’ vriend: ‘Dan doet hij iets magisch’

Manchester City ontvangt zondag Chelsea en laatstgenoemde club zal er alles aan doen om de ploeg van Josep Guardiola de tweede competitienederlaag van dit seizoen te bezorgen. Eden Hazard erkent dat the Citizens de Premier League domineren en prijst met name de invloed én kwaliteiten van Kevin De Bruyne.

“Hij is fantastisch. Hij is slim, zowel binnen als buiten de lijnen. Hij zit vol zelfvertrouwen en speelt in de beste ploeg van de Premier League dit jaar”, aldus de Belgisch international in gesprek met Sky Sports over zijn landgenoot. “Als hij zich op het veld tussen goede spelers bevindt, is hij een van de beste spelers ter wereld.”

“Iedere keer als hij de bal aan zijn voeten heeft, doet hij iets magisch. Hij maakt niet heel veel doelpunten, maar hij kan iets creëren uit slechts een voetbeweging of pass. Hij is een speciale speler. Ik ben blij dat ik Kevin voor de aftrap ga zien, maar voor de daaropvolgende negentig minuten probeer ik te vergeten dat hij mijn vriend is.”

“Ik maak in de tunnel graag grappen met mijn vrienden, maar wanneer de scheidsrechter heeft gefloten voor de aftrap, ben ik gefocust op de wedstrijd. Na de wedstrijd, ook al verlies ik of speel ik gelijk, zal ik zijn hand schudden en zeg ik: ‘Zie je in maart bij de nationale ploeg.’ Hij heeft echt alles”, besluit Hazard over zijn komende tegenstander.