Feyenoord gekraakt: ‘Naar hem spelen ze de bal niet eens’

Feyenoord verloor zaterdagavond met 2-1 van NAC Breda en het zoveelste verlies van de mannen van Giovanni van Bronckhorst is volgens Arno Vermeulen een teken dat de positie van de trainer onder druk komt te staan. De commentator van de NOS ziet Feyenoord spartelen: “En het gaat van kwaad tot erger.”

Vermeulen constateert dat de Rotterdammers nog wel goed aan de competitie begonnen met vier zeges op rij. “Daarna kwam de nederlaag bij PSV en de zeperd in De Kuip tegen NAC Breda. Sindsdien is het alleen maar bergafwaarts gegaan. Er is geen raffinement, geen overlap, alles is volkomen geprogrammeerd en statisch”, aldus Vermeulen.

“Spelers als Sofyan Amrabat en Renato Tapia lossen hun beloften niet in. En Jean-Paul Boëtius? Daar spelen ze de bal niet eens heen”, vervolgt de commentator, die stelt dat Van Bronckhorst onder een vergrootglas ligt: “Van Bronckhorst is een echte gentleman, die gaan ze niet zomaar ontslaan. Maar je mag toch hopen dat de directie deze zomer met de trainer om de tafel gaat zitten en de vraag stelt: ‘Beste Giovanni, waarom hebben we zo slecht gepresteerd in de competitie?’”

Volgens Vermeulen kunnen alleen Robin van Persie en Steven Berghuis het verschil maken. “In deze vorm zie ik Feyenoord niet zo snel winnen van AZ (in de finale van de KNVB Beker, red.). Sterker, als ze niet oppassen missen ze straks nog de play-offs om Europees voetbal. Op dit moment is Feyenoord niet veel sterker dan ADO Den Haag, Excelsior of Heracles Almelo."