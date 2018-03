Milanese derby en andere Serie A-wedstrijden zondag afgelast

Er wordt zondag niet gevoetbald in de Serie A. Alle competitieduels zijn afgelast na het overlijden van Fiorentina-aanvoerder Davide Astori. De competitieorganisator heeft een verzoek van de spelersvakbond daartoe gehonoreerd. Onder meer de derby tussen AC Milan en Internazionale van zondagavond vindt dus geen doorgang.

Direct nadat het overlijden van Astori werd bevestigd, werd de wedstrijd tussen Udinese en Fiorentina al afgelast. Het duel tussen Genoa en Cagliari stond voor 12.30 uur op het programma, maar meerdere spelers liepen tijdens de warming-up huilend van het veld. Al gauw werd besloten om ook die wedstrijd te verplaatsen naar een later tijdstip.

Het was nog onzeker wat er met de overige wedstrijden zou gebeuren, maar die worden dus ook afgelast. Het gaat om Atalanta - Sampdoria, Benevento - Hellas Verona, Chievo - Sassuolo, Torino - Crotone en AC Milan - Internazionale. Wanneer de wedstrijden worden ingehaald, is nog niet bekend. Astori overleed zaterdagnacht in zijn slaap op 31-jarige leeftijd.