Spelers lopen huilend van het veld na nieuws over Davide Astori

De wedstrijd tussen Genoa en Cagliari vindt zondagmiddag geen doorgang. Het Serie A-duel stond gepland voor 12.30 uur, maar vlak voor de aftrap werd bekend dat Fiorentina-aanvoerder Davide Astori zaterdagnacht is overleden. Spelers liepen tijdens de warming-up huilend van het veld, zo melden diverse Italiaanse media.

In het stadion van Genoa, het Luigi Ferraris, werd een grote foto van Astori getoond. De aanwezige toeschouwers gaven de overleden verdediger, die zes jaar voor Cagliari speelde, een staande ovatie. Het was al gauw duidelijk dat de wedstrijd tussen Genoa en Cagliari niet kon doorgaan en daarom is het duel afgelast. Supporters klapten voor de beslissing, toen die werd aangekondigd door de stadionspeaker. Mogelijk worden ook andere competitieduels zondag geannuleerd. Daar is nog geen duidelijkheid over.

Fiorentina bevestigde het overlijden van Astori zondagochtend. De 31-jarige aanvoerder werd dood aangetroffen in zijn hotelkamer, voorafgaand aan het competitieduel tussen Udinese en Fiorentina. Die wedstrijd wordt sowieso afgelast. Slechts twee weken geleden was Astori vader geworden. Hij kwam in zijn loopbaan tot veertien interlands voor het Italiaanse elftal.