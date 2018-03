Nieuwe buitenlandse gegadigde voor Jörgensen

Manchester United is bereid ver te gaan om David de Gea te behouden. De Engelse topclub biedt de doelman, die op de radar staat van Real Madrid, een weeksalaris van 390.000 euro aan. (Daily Star)

Mikel Arteta is gewild. De assistent-trainer van Josep Guardiola bij Manchester City kan komende zomer de manager worden bij zowel Arsenal als Everton. (Daily Mirror)

Luka Modric kan naar Engeland terugkeren. Arsenal wil het middenveld komende zomer met een of twee voetballers versterken en denkt aan onder meer de Kroatisch international van Real Madrid. (Diverse Britse tabloids)