Weghorst: ‘Woensdag maken ze de voorselectie bekend, spannend’

Wout Weghorst heeft al meermaals de ambitie uitgesproken om het Nederlands elftal te halen, maar dat is hem vooralsnog niet gelukt. De spits van AZ hoopt deze week zijn eerste oproep voor Oranje te krijgen. Bondscoach Ronald Koeman komt over drie dagen met zijn eerste voorselectie, voorafgaand aan de oefenduels met Engeland en Portugal.

Weghorst houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten. "Woensdag maken ze de voorselectie bekend. Spannend. Ik hoop dat het gaat gebeuren", vertelt hij in gesprek met Recht uit Rotterdam. Weghorst heeft er naar eigen zeggen in ieder geval alles aan gedaan om bij Oranje te komen. "Dit seizoen gaat het hartstikke goed. 20 goals in 28 wedstrijden: ik hoop dat het genoeg is. Laten we het hopen, dan ben ik een heel blij mens."

Het Rotterdamse platform vraagt Weghorst ook naar een eventuele transfer naar Feyenoord. De AZ'er werd door Arnold Bruggink al getipt als mogelijke opvolger van Nicolai Jörgensen, mocht de Deen in de zomer verkassen. "Je kunt de toekomst nooit voorspellen, maar Feyenoord is een mooie club. Maar met AZ doen we het hartstikke goed en staan we zelfs hoger. Dat het een mooie club is met fantastische supporters, lijkt me duidelijk."