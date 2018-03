Succestrainer Van der Gaag kondigt afscheid aan: ‘Wil naar het buitenland’

Mitchell van der Gaag is bezig aan zijn laatste maanden bij Excelsior. De trainer heeft ervoor gekozen om zijn aflopende contract niet te verlengen, zo maakt hij zondagochtend bekend via de officiële kanalen van de club. Van der Gaag is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Excelsior en presteert uitstekend bij de Kralingers.

Excelsior wilde dan ook langer door met de oefenmeester. "Wij waren graag nog minimaal een jaar met Mitchell doorgegaan, maar uiteraard respecteren wij zijn keuze", vertelt algemeen directeur Ferry de Haan. "Ik vind het vooral heel jammer dat hij vertrekt, maar wij hopen dat hij zijn ambities kan waarmaken." Omdat het nieuws nog vers is, kan Excelsior nog geen uitspraken doen over de opvolging. De Haan hoopt daar 'zo snel mogelijk' duidelijkheid over te hebben.

Van der Gaag kijkt terug op een 'heel mooie periode' bij Excelsior. "En we hebben sowieso nog een paar belangrijke weken voor de boeg", blikt hij vooruit op het slot van het seizoen. "Het besluit om te vertrekken was niet makkelijk voor mij, maar ik ben na dit seizoen toe aan een nieuwe uitdaging. Ik zou graag nog eens in het buitenland aan de slag gaan, maar op dit moment weet ik nog niet waar mijn toekomst ligt." De 46-jarige trainer werkte in het verleden al in het buitenland: voor Marítimo Funchal en Belenenses in Portugal en voor het Cypriotische Ermis Aradippou.

Afgelopen seizoen loodste Van der Gaag zijn ploeg naar een verdienstelijke twaalfde plek in de Eredivisie. Momenteel staan de Rotterdammers op diezelfde positie. De club zette de afgelopen weken grote stappen richting directe handhaving in de Eredivisie. Als dat lukt, is Excelsior voor het vijfde opeenvolgende seizoen actief in de Eredivisie. Dat zou een evenaring zijn van de periode tussen 1982 en 1987.