Opvolger Mourinho ‘in beeld’: ‘Eerst zien dat hij succesvol is bij Man United'

José Mourinho heeft met Manchester United afgelopen seizoen drie prijzen gewonnen en staat tot medio 2020 onder contract op Old Trafford. Gary Neville, oud-speler van the Red Devils, zit echter al te prakkiseren over een vertrek van de Portugees. Neville heeft al een opvolger in gedachte, maar wil niets prijsgeven, omdat hij Mourinho steunt.

“Ik heb inderdaad een gedachte daarover, maar ik wil het eigenlijk niet delen, omdat ik wil dat Mourinho doorgaat”, begint Neville tegenover Yahoo Sport. “Ik heb een duidelijk beeld wie de volgende manager van Manchester United moet worden, maar ik wil eerst zien dat Mourinho succesvol gaat zijn voordat ik dat ga zeggen. En dat gaat hij zijn, want dat was hij bij elke club dat hij was.”

“Ik denk echter ook dat David Moyes en Louis van Gaal succesvol zouden zijn geweest, omdat ik een fan van de club ben en ik moet geloven in de managers van mijn club. Het lijkt erop dat José in zijn eerste twee seizoen de Premier League niet gaat winnen, maar ik sta nog steeds achter hem. Jürgen Klopp heeft nog geen prijs gewonnen bij Liverpool, maar gezien de kwaliteit van het voetbal moet hij meer tijd krijgen.”

“Het gaat de goede kant op met Liverpool”, vervolgt Neville, die ook het gebrek aan prijzen bij Tottenham Hotspur aanhaalt. “Mauricio Pochettino heeft ook nog geen prijs gewonnen, maar ook daar zie je kwaliteit. Dus het is niet altijd makkelijk om te zeggen: ‘Als ze geen prijs winnen, moeten we dan niet van manager wisselen?’ Je moet meer kijken naar: ‘Gaat het de goede kant op? Is er kwaliteit aanwezig?’ Zo moet je het zien.”