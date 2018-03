‘Topspelers Man City toucheren flinke bonus bij winnen treble’

Manchester City ligt op koers om geschiedenis te schrijven dit seizoen. De Engelse topclub heeft een grote voorsprong op de achtervolgers in de Premier League en staat met een been in de kwartfinale van de Champions League. De spelers van de winnaar van de Carabao Cup kunnen een aardig zakcentje verdienen als de treble ook daadwerkelijk wordt gewonnen.

Volgens The Sun zullen de belangrijkste spelers van City bij het winnen van de twee nog te behalen prijzen ieder ruim een miljoen euro toucheren. Het is gebruikelijk dat clubs verschillende bonussen uitdelen aan de de gehele selectie als ze eremetaal pakken, maar de bazen van City hebben besloten juist een zeer hoog bedrag uit te delen aan de toppers binnen de selectie, zo klinkt het. Chelsea deelde afgelopen seizoen in totaal 'slechts' vier miljoen euro uit aan de gehele spelersselectie.

De kans is aanwezig dat the Citizens in het begin van april reeds landskampioen zijn. Overwinningen op Chelsea, Stoke City, Everton en naaste concurrent Manchester United zouden betekenen dat City de titel pakt. Komende woensdag neemt City het in eigen huis op tegen FC Basel in de Champions League. De eerste wedstrijd tegen de Zwitsers eindigde in een 0-4 zege voor de Engelsen.