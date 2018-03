Gullit geniet van ‘knorrigheid’: ‘Ik mag hem wel, hij is altijd boos’

Ruud Gullit is blij dat AC Milan de laatste tijd uitstekende resultaten boekt. Onder Gennaro Gattuso is de Italiaanse club aan een opmars bezig in de Serie A, terwijl de ploeg zich ook wist te kwalificeren voor de volgende ronde van de Europa League. Arsenal is de volgende obstakel van Milan in het Europese toernooi en Ruud Gullit heeft er vertrouwen in dat Milan kan zegevieren.

“Ik mag hem wel, ik hou van zijn voorkomen. Hij is altijd boos”, zegt Gullit, geciteerd door de Daily Mail, over de trainer van Milan. “Soms moet je in het voetbal knorrig zijn. Als je te lief bent, vinden mensen dat niet leuk. Arsenal gaat strijden tegen een sterke ploeg. Niet een team van sterren met spelers die er bovenuit steken, maar een écht team.”

Gullit constateert dat Manchester City domineert in de Premier League en dat Arsenal belabberd presteert. "Het is gewoon lastig voor Arsène Wenger en Antonio Conte (managers van respectievelijk Arsenal en Chelsea, red.). Ze ervaren veel druk. Ik zou zo graag willen zien dat Wenger iets wint, want het is echt een fantastische gozer. Ik hou van hem. Hij heeft vreselijk veel betekend voor Arsenal."

“Het grootste probleem tegenwoordig is het grote geld”, vervolgt de oud-voetballer. “Andere clubs spenderen gewoon veel meer geld. Je hebt de zes beste trainers ter wereld in de Premier League en dat zijn de trainers waarvoor iedereen wil spelen. Dus dat maakt het ook moeilijk. Voor wie wil je spelen? Veel spelers willen nu voor Josep Guardiola spelen. Ook voor José Mourinho en Jürgen Klopp. Kijk maar naar Alexis Sánchez, of iedere andere speler met de ambitie om iets te winnen.”