‘Elk jaar wordt gezegd en geschreven dat ik Manchester United ga verlaten’

Manchester United zou afgelopen week een optie in het aflopende contract van Ashley Young hebben gelicht, zo verzekerden diverse media in Engeland, maar de club heeft nog geen officiële mededelingen gedaan. Young zelf hoopt dat hij de rest van zijn loopbaan op Old Trafford mag slijten, maar maakt zich geen zorgen over zijn toekomst.

“Elk jaar wordt gezegd en geschreven dat ik Manchester United ga verlaten”, vertelt Young, 32 jaar. “Maar ik wilde en wil hier nooit weg. Zolang ik daartoe in staat ben, zou ik mijn loopbaan graag bij United willen afsluiten. Ik heb de mentaliteit om maar door te blijven gaan en mensen op andere gedachten te brengen.”

Young kwam tot dusver dit seizoen tot 25 wedstrijden en is onder José Mourinho vrijwel verzekerd van een basisplaats. “Ik weet hoe het spel gespeeld moet worden. Ik heb voetbalhersenen en voel me net zo fit en gezond als toen ik jong was. Mijn benen hebben wellicht langer de tijd nodig om te herstellen, maar verder voel ik me ontzettend fit.”

Young maakte in 2011 de overstap van Aston Villa naar Manchester United en daar is hij trots op. “Manchester United is de grootste club ter wereld, denk ik. De manager stelt hoge eisen aan ons en de spelers zijn teleurgesteld als ze op de training verliezen. Dat is de mentaliteit van Manchester United. Er is geen beter gevoel dan succes bij deze club.”