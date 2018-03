‘Guardiola wil legende van Barcelona loopbaan in Engeland laten afsluiten’

Josep Guardiola mikt op de zomerse komst van Andrés Iniesta, zo schrijven diverse kranten in Engeland zondag. De manager van Manchester City hoopt naar verluidt dat de 33-jarige middenvelder van Barcelona zijn loopbaan in Engeland wil afsluiten. Dat Iniesta wellicht nog maar een of twee seizoenen van waarde kan zijn, deert Guardiola niet, zo klinkt het.

Barcelona betaalde in januari 160 miljoen euro voor Philippe Coutinho en is achter de schermen bezig met de komst van een andere middenvelder uit Brazilië, Arthur van Gremio de Porto Alegre. Iniesta komt weliswaar veelvuldig in de plannen van Ernesto Valverde voor, maar maakte dit seizoen slechts driemaal de negentig minuten vol en wordt zo nu en dan een wedstrijd gespaard.

Iniesta en Guardiola kennen elkaar goed van hun gezamenlijke loopbaan bij Barcelona. De oefenmeester zou de middenvelder zeer graag aan zijn selectie willen toevoegen, in de wetenschap dat zijn landgenoot komend seizoen in het Camp Nou wellicht niet meer verzekerd zal zijn van een basisplaats. Iniesta tekende in oktober een contract ‘voor het leven’, maar daar zouden geen contractuele bepalingen in staan.

Iniesta, goed voor meer dan zevenhonderd duels voor Barcelona, lijkt komende zomer afscheid te gaan nemen als Spaans international. Lokale media verzekeren dat hij zich uitsluitend wil gaan richten op zijn laatste jaren in het clubvoetbal, al dan niet in het tenue van Barcelona.