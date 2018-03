‘Wat denk je van hem, dat is toch geen speler voor Feyenoord?’

Rob Jacobs ergerde zich zaterdagavond groen en geel aan het spel van Feyenoord, dat op bezoek bij NAC Breda (2-1) de achtste competitienederlaag van het seizoen leed. De oud-trainer van de drie Rotterdamse Eredivisieclubs snapte niets van het wisselbeleid van Giovanni van Bronckhorst en had ook kritiek op het trage spel van de ploeg. “Je moet de bal snel laten lopen via de zijkanten en combinaties. Hoe verzin je het om zo te voetballen?”

“Dat kan toch niet”, wond Jacobs zich op in gesprek met Radio Rijnmond Sport. “Je hebt een elftal dat niet op elkaar is ingespeeld. Wat doet Feyenoord op de training? Ik snap daar niets van. We hebben het over goed betaalde profs. Het is een schande hoe Feyenoord voetbalt. Dat mag niet en toch gebeurt het.”

Feyenoord plaatste zich voor de bekerfinale, maar Jacobs ziet maar weinig of geen lichtpunten. “Feyenoord wordt niet beter. Iedere wedstrijd wordt het slechter. Wat moet ik er nog over zeggen? Ik word alleen maar moe en kwaad van Feyenoord. Het is niet om aan te zien." Of Giovanni van Bronckhorst moet stoppen, weet Jacobs niet. "Het zal vanuit Van Bronckhorst zelf moeten komen. Dat is zijn pakkie aan. Hij gaat door tot de bekerfinale."

Jacobs ergende zich ook aan de wissels. “Wat denk je van die Bilal, dat is toch geen speler voor Feyenoord? Dat kan toch niet?! Die hoort bij NAC te spelen, maar niet bij Feyenoord! Eric Botteghin gaat dan in balbezit richting een hoop gele hemden lopen. Iedereen bij Feyenoord staat stil. Zo voetbal je niet. Nicolai Jörgensen staat niet waar hij moet staan. Hoe verzin je het nou om zo verder te voetballen. Hoe kan dit toch man?!"

“Kijk eens naar de ploegen die wel goed voetballen. Die wissels daar doen geen pijn. De wissels bij Feyenoord doen pijn. Robin van Persie niet. Wat moet die man met achttien spelers om zich heen? Er is geen ruimte voor hem om te voetballen. Als hij in de punt van de aanval speelt kan hij beslissend zijn.”