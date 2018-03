Sadiq: ‘Ik voelde dat Jones me in mijn rug sloeg, dan ga je naar de grond’

Umar Sadiq stelt dat de strafschop die NAC Breda zaterdagavond kreeg in het thuisduel met Feyenoord (2-1 winst) volledig terecht was. De aanvaller ging enigszins theatraal naar de grond toen doelman Brad Jones hem een duw gaf. De huurling van AS Roma kwam enkele seconden daarvoor te laat bij de bal en raakte de doelman.

“Ik wilde Jones onder druk zetten en toen voelde ik dat hij me in mijn rug sloeg en ging ik naar de grond”, legde Sadiq na afloop van het duel uit aan FOX Sports. “Ik was niet verrast dat het een penalty was, het gebeurde recht voor de grensrechter. Hij raakte me aan. Als je in het strafschopgebied bent en je wordt aangeraakt, dan ga je naar de grond. Zo is voetbal, je moet karakter hebben.”

Giovanni van Bronckhorst kon na het zien van de beelden niet ontkennen dat het geen strafschop was. “Misschien maakt hij eerst een overtreding op Brad. Maar Brad reageert daar wel op. Het is net welk moment de grensrechter ziet”, stelde de coach van Feyenoord. Ook Bas Nijhuis, de dienstdoende arbiter in Breda, bleef na afloop achter zijn beslissing staan. “Mijn assistent riep in mijn oortje: Bas, strafschop! Ik vertrouw daarop'', zei de scheidsrechter.

“Ik heb de beelden nu teruggezien en zie dat Sadiq doorglijdt en Jones daar eigenlijk op reageert. Hier zullen de meningen over verschillen. Maar een doelman met zoveel ervaring moet ons ook niet de gelegenheid geven om hier een strafschop voor te geven.''