‘Optie verandert niets aan standpunt van Manchester United inzake Blind’

Daley Blind zou afgelopen week zijn aflopende contract bij Manchester United met een jaar hebben verlengd, zo verzekerden diverse media in Engeland. De Premier League-club heeft echter nog geen officiële mededelingen gedaan en volgens diverse zondagedities van Engelse kranten blijft de kans zeer groot dat de 27-jarige Nederlander in de zomer moet vertrekken.

Manchester United zou de optie in de aflopende verbintenis van Blind alleen maar hebben verlengd om in de zomer een deel van de aan Ajax betaalde transfersom terug te zien. De club staat open voor marktconforme aanbiedingen. De linkspoot kwam medio 2014 voor een bedrag van 17,5 miljoen euro naar Old Trafford. Blind was in de winterstop naar verluidt nog dicht bij een transfer naar AS Roma, dat echter alleen een huurdeal ambieerde. Manchester United wilde Blind alleen verkopen.

Blind komt dit seizoen bij Manchester United amper in de plannen van manager José Mourinho voor. Dit kalenderjaar speelde hij mede door blessureleed vooralsnog twee duels, waarvan één als invaller. Blind had in de eerste drie competitiewedstrijden van dit seizoen nog wel een basisplaats, maar daarna schommelde hij tussen bank en basis. De teller staat op vijftien optredens deze voetbaljaargang.

Sinds zijn komst van Ajax speelde Blind 139 officiële duels voor Manchester United. Daarin was de Oranje-international goed voor zes doelpunten en tien assists.