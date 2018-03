Van Bronckhorst: ‘De club moet doen wat het beste voor Feyenoord is’

Giovanni van Bronckhorst is niet te spreken over het spel dat Feyenoord zaterdag liet zien in de uitwedstrijd tegen NAC Breda (2-1 verlies. Met name de beginfase van de wedstrijd kon de oefenmeester niet bekoren. “We begonnen echt dramatisch aan de eerste helft", zei Van Bronckhorst in gesprek met FOX Sports.

"Zeker de eerste twintig minuten waren heel erg. We zaten totaal niet in de wedstrijd. Zo slordig zijn we het hele seizoen nog niet geweest." Feyenoord ontsnapte aan een achterstand en kwam vervolgens via Jens Toornstra op 0-1. NAC zorgde desondanks toch voor de ommekeer. "We zijn dit seizoen niet constant genoeg in onze prestaties.”

Van Bronckhorst ergert zich aan de wisselvalligheid van zijn ploeg. "Het verschil tussen het bekertoernooi en de competitie is groot. We hebben terecht de bekerfinale gehaald, maar in de competitie is het allemaal niet goed genoeg.” Door de nederlaag tegen NAC kan Feyenoord officieel geen kampioen meer worden in de Eredivisie. De achterstand op PSV is 26 punten en de Rotterdammers kunnen nog maar maximaal 24 punten pakken dit seizoen.

Ook Toornstra trok achteraf de conclusie dat het niet de eerste keer was dat Feyenoord zo slecht voor de dag kwam. “Dit is het verhaal van het hele seizoen en daar worden we wel een beetje moe van. Als je de wedstrijd begint met drie, vier, vijf keer balverlies... Dan speel je de tegenstander in de kaart. Het is gewoon aan onszelf te wijten.”

Ondanks de slechte vorm van Feyenoord heeft Van Bronckhorst nog vertrouwen om de play-offs te ontlopen en de bekerfinale te winnen. "Vorig jaar werden we kampioen van Nederland”, vervolgde de coach bij RTV Rijnmond. “Het gevoel is bepalend. Dat is nu niet goed." De trainer wilde niet al te veel ingaan op zijn positie. "De club moet uiteindelijk doen wat het beste is voor Feyenoord. Niet voor mij."