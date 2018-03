Nijhuis: ‘Een keeper met zoveel ervaring moet ons niet in gelegenheid brengen’

Bas Nijhuis kende zaterdagavond geen pardon voor Stijn Vreven. Nadat de oefenmeester van NAC Breda zijn misnoegen had geuit over het niet geven van een penalty, stuurde hij hem in de vijfde minuut al van het veld. Vreven was woedend dat een botsing tussen Brad Jones en Umar Sadiq niet in een strafschop en rode kaart resulteerde. “Hij ging helemaal tekeer”, vertelde Nijhuis na afloop.

“Mijn vierde official gaf aan dat hij ons te kakken zette. Ik heb net de beelden gezien, misschien moet je dan naar jezelf kijken als trainer”, stelde Nijhuis, die erkende dat hij veel tolereert, maar ook dat een trainer een voorbeeldfunctie heeft. “Hij weet toch hoe het werkt in Nederland? Hij moet echt naar zichzelf kijken. Als je die beelden zo ziet, wat moet ik dan?”

“Zeggen 'ga maar weer zitten'? Nee, dat vind ik echt niet kunnen.” Na de pauze kreeg NAC wel een strafschop. Jones duwde Sadiq naar de grond, nadat de aanvaller te ver was doorgegaan op de keeper. “Ik hoor in mijn oortje dat ik een strafschop moet geven voor een duw van Jones. Ik volg dan mijn assistent. Een doelman moet mij of mijn assistent ook niet in de gelegenheid brengen zoiets te beslissen”, verklaarde Nijhuis in gesprek met FOX Sports.

“Nu zie je op beeld dat Sadiq doorglijdt en dat Jones reageert, maar hij gaf mijn assistent wel de gelegenheid er een strafschop voor te geven. Ik kan me voorstellen dat de assistent dit in zijn ooghoek ziet. Ik snap ook dat je als doelman even reageert als iemand op je doorglijdt. De meningen zullen hierover verschillen. Maar nogmaals, een doelman met zoveel ervaring moet ons niet in de gelegenheid brengen hier een strafschop voor te kunnen geven.”