Vreven baalt: ‘Nijhuis zei dat hij mij altijd eerst een waarschuwing zou geven’

Voor de derde keer dit seizoen werd Stijn Vreven zaterdagavond van het veld gestuurd. Het duurde in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (2-1 winst) amper vijf minuten voordat de coach van NAC Breda een woedeaanval kreeg waarop Bas Nijhuis hem naar de tribune verwees. Hij maakte zich enorm druk om een niet gegeven strafschop toen Sadiq Umar in botsing kwam met Brad Jones.

"De scheidsrechter heeft altijd gelijk. In mijn ogen werd ons een 110 procent strafschop ontnomen en een rode kaart”, verklaarde Vreven na afloop, in gesprek met FOX Sports. “Dan zeggen ze dat je je als trainer moet beheersen, maar ik vind dit een heel terechte reactie. Ik heb geroepen dat het een rode kaart en strafschop was.”

“Ik kom op voor mijn spelers. Als ze onrecht wordt aangedaan, reageer ik zo." Vreven kent Nijhuis goed en vindt dat de scheidsrechter anders had moeten handelen. "In de wedstrijd tegen Willem ll zei hij dat hij mij nooit direct zou wegsturen, dat hij emoties snapt in het voetbal en dat hij mij altijd eerst een waarschuwing zou geven.”

"Dat heeft hij niet gedaan, dat vind ik heel teleurstellend. In de rust heb ik rustig gezegd wat ik nu zeg.” Vreven kreeg de vraag of hij er begrip voor had. “Ik ga in de fout, anders word ik niet weggestuurd. Ik vind het een persoonlijkheid en houd van zijn manier van fluiten. Veel door laten gaan, mannelijk voetbal. Ik heb alleen gezegd dat hij geen waarschuwing heeft gegeven. Hij weet hoe ik ben en ik ken hem. Als hij had gezegd: even bek houden en gaan zitten, dan was er niets aan de hand geweest. Ik vind het jammer."