Streppel kan na maand weer eens juichen na zege op oude club

SC Heerenveen heeft voor het eerst sinds 3 februari weer eens een wedstrijd weten te winnen in de Eredivisie. Het elftal van de geplaagde Jurgen Streppel rekende zaterdagavond in het eigen Abe Lenstra Stadion af met Willem II: 2-0. Heerenveen heeft zich door de zege gemeld in het linkerrijtje, terwijl Willem II slechts zes punten boven de gevreesde rode streep blijft staan.

Heerenveen stond onder hoogspanning, nadat de laatste vier competitiewedstrijden geen overwinning opleverden. PEC Zwolle en Excelsior bleken in die reeks te sterk, terwijl tegen Roda JC Kerkrade en PSV werd gelijkgespeeld. Het eveneens ploeterende Willem II bleek echter wel een te nemen horde voor de Friezen, die zeker niet groots speelden, maar uiteindelijk wel verdiend zegevierden.

De ploeg van Streppel begon prima aan de wedstrijd en had slechts dertien minuten nodig om de score te openen. De opgestoomde Lucas Woudenberg werd aan de linkerkant bereikt door Morten Thorsby, waarna de verdediger met een droge knal van buiten het strafschopgebied voor de 1-0 tekende. Domper voor Heerenveen was het geblesseerd uitvallen van Arber Zeneli. De aanvaller kreeg al vroeg een forse tackle te verwerken van Eyong Enoh en moest zich uiteindelijk nog in de eerste helft laten vervangen.

Zonder Zeneli nam Heerenveen vervolgens in de tweede helft razendsnel afstand van de bezoekers uit Tilburg. Reza Ghoochannejhad tikte twee minuten na de onderbreking binnen na een uitstekende voorzet van Denzel Dumfries, die zo alweer zijn zevende assist dit seizoen in de Eredivisie liet noteren. De thuisploeg speelde de wedstrijd daarna probleemloos uit en liet via Marco Rojas en Ghoochannejhad zelfs nog na om de score verder op te voeren.