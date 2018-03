Moyenne van Cristiano Ronaldo stijgt na bezoek van Getafe

Real Madrid heeft zich zaterdagavond hersteld van de midweekse zeperd bij Espanyol. Het team van Zinédine Zidane was in eigen huis te sterk voor streekgenoot Getafe, dankzij onder meer twee treffers van Cristiano Ronaldo: 3-1. De Portugees was in de laatste acht officiële duels goed voor liefst veertien treffers. Dinsdag wacht voor Real het weerzien met Paris Saint-Germain, in de achtste finales van de Champions League.

Real Madrid legde in de eerste helft, waarin het team van Zidane nauwelijks kansen kreeg, de basis voor de overwinning. Getafe zette goed druk zodra de thuisploeg de aanval opzocht en belemmerde daarmee de toevoer richting Cristiano Ronaldo, Gareth Bale en Karim Benzema. Een fout na een corner stond aan de basis van de 1-0 van de Koninklijke.

Getafe kreeg de bal niet weg uit het strafschopgebied en uiteindelijk viel het leer voor de voeten van Bale, die Emiliano Martinez met een laag schot verschalkte. Op slag van rust verscheen de 2-0 op het scorebord. Ronaldo ontving de bal van Benzema, kapte twee tegenstanders uit en werkte de bal in de hoek achter Martinez. De Portugees maakte daarmee zijn driehonderdste doelpunten voor Real Madrid in LaLiga, in slechts 286 duels.

Een hard gelag voor Las Palmas, dat een minuut na de pauze zelfs met tien man kwam te staan. Loic Rémy kreeg zijn tweede gele kaart voor een arm in het gezicht van Nacho Fernández. Het duel leek zodoende gelopen, maar Getafe slaagde er toch in om een aansluitingstreffer te maken. Na een overtreding van Nacho op Jorge Molina was het Francisco Portillo die vanaf elf meter de 2-1 achter Keylor Navas schoot.

De ploeg van Zidane gaf de wedstrijd echter niet uit handen. Ronaldo zag een doelpunt wegens een overtreding afgekeurd worden, stuitte in de 68e minuut op Martinez, maar tien minuten later werkte hij bij de eerste paal een uitstekende voorzet van Marcelo vanaf links af: 3-1. De Portugees werd meteen gewisseld door Zidane, die Marcos Asensio de laatste minuten gunde. Real Madrid staat nu op 54 punten en wacht af wat de rest van de top vier van LaLiga later dit weekend doet.