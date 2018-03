Strootman deelt koploper Napoli gigantische dreun uit met Roma

Napoli heeft zaterdagavond een gigantische dreun geïncasseerd in de Italiaanse titelrace. De koploper van de Serie A ging op eigen veld met 2-4 onderuit tegen AS Roma en zag zijn voorsprong op achtervolger Juventus daarmee slinken tot slechts één punt. Het elftal van Maurizio Sarri voert de ranglijst met elf competitieduels voor de boeg weliswaar nog aan, maar zeker is dat de titelaspiraties door de verliespartij een flinke knauw hebben opgelopen.

Napoli wist wat het te doen stond, nadat achtervolger Juventus eerder op de avond in extremis drie punten had veiliggesteld op bezoek bij Lazio (0-1). Het team van Sarri won zijn laatste tien competitiewedstrijden en zat ook tegen Roma, dat vorige week met 0-2 verloor van AC Milan, al vroeg op rozen. Mário Rui had na zes minuten vanaf de linkerflank een uitstekende voorzet in huis op Lorenzo Insigne, waarna de Italiaans international via het lichaam van Kostas Manolas de 1-0 op het scorebord bracht.

Het antwoord van de bezoekers liet echter slechts een minuut op zich wachten. Kevin Strootman veroverde de bal op het middenveld en zette daarna Radja Nainggolan aan het werk. Die stuurde vervolgens Cengiz Ünder de diepte in, waarna een afgeweken poging van het Turkse supertalent doelman José Manuel Reina te machtig was. Roma beperkte zich in de eerste helft vooral tot verdedigen, maar ging door een rake kopstoot van Edin Dzeko in de 26e minuut zelfs rusten met een voorsprong.

Na de onderbreking maakte Napoli jacht op de gelijkmaker. Insigne leek na een klein uur de 2-2 op zijn voet te hebben, maar hij slaagde er niet in het leder voorbij Alisson Becker te krijgen. Roma werd flink achteruit gedrukt door Napoli, maar wist zich zeventien minuten voor tijd plots onder de druk uit te voetballen. Dzeko werd op een meter of 25 van het doel van Napoli bereikt door Aleksandar Kolarov, waarna de Bosnische spits directe tegenstander Mário Rui opzocht en de bal uiteindelijk buiten het bereik van Reina in de verre hoek plaatste. Diego Perotti completeerde daarna nog het kwartet voor Roma, door na slecht uitverdedigen van Mário Rui hard raak te schieten vanaf een meter of elf, voordat Dries Mertens in blessuretijd de eindstand bepaalde.