Klopp: ‘Dan zou ik ‘s werelds grootste idioot zijn omdat ik hem opstel’

Loris Karius is dit seizoen een van de meest bekritiseerde spelers van Liverpool, maar zaterdag wordt de doelman bewierookt. De Duitser, die sinds januari de voorkeur krijgt boven Simon Mignolet, speelde volgens trainer Jürgen Klopp een cruciale rol tijdens de 2-0 zege op Newcastle United. Karius onderscheidde zich met een fraaie redding op een schot van Mohamed Diamé in de blessuretijd van de eerste helft.

Met één hand haalde Karius de bal uit de bovenhoek en verdedigde hij de 1-0 voorsprong. Na de pauze bepaalde Sadio Mané de eindstand op 2-0; in de eerste helft had Mohamed Salah al gescoord. "Die redding was heel, heel belangrijk. Het was voor Newcastle het perfecte moment om te scoren', blikt Klopp terug. "Voor ons zou het precies het tegenovergestelde zijn geweest. Maar dit voelde voor ons als een doelpunt."

Dit seizoen werd de doelman van Liverpool regelmatig onder vuur genomen door analisten. Ook Klopp krijgt de kritiek mee, maar vindt niet dat Karius kwaliteit tekort komt om bij Liverpool onder de lat te staan. "Hij is een buitengewoon bekwame keeper. Als hij niet goed zou zijn, zou ik 's werelds grootste idioot zijn omdat ik hem opstel. Misschien vinden sommigen dat ik dat inderdaad ben. Maar Karius had slechts tijd nodig. Nu speelt hij goed."

"Het was een zware wedstrijd, zoals we van tevoren al wisten", concludeert Klopp. "De jongens hebben het fantastisch gedaan. We maakten twee prachtige doelpunten. Dat hadden er meer kunnen zijn, maar ik ben gelukkig." De Duitser zegt dat hij hoopte op deze reactie van zijn ploeg in de competitie na het vertrek van Philippe Coutinho. "Hij is een speler van wereldklasse en we missen hem, maar dat zie je op het veld niet terug. Dat is ook de taak van de jongens: we mogen niet uitstralen dat we hem missen."