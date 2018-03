Dortmund blijft steken op gelijkspel en geeft tweede plaats uit handen

Borussia Dortmund heeft zaterdagavond genoegen moeten nemen met een gelijkspel. Het team van Peter Stöger remiseerde op bezoek bij RB Leipzig, dat zich enigszins herstelde van de nederlagen tegen Eintracht Frankfurt en 1. FC Köln. De doelpunten kwamen op naam van Jean-Kévin Augustin en Marco Reus, die nu tegen alle huidige Bundesliga-clubs heeft gescoord. Dortmund zakt door de remise naar de derde plaats, met een punt minder dan aartsrivaal Schalke 04.

De eerste helft mocht er zeker zijn, met bij tijd en wijlen heerlijk combinatievoetbal van beide kanten. Dat werd echter ook, tot onvrede van Ralph Hasenhüttl en Stöger, afgewisseld met slap verdedigen en miscommunicatie. Na 29 minuten spelen nam Leipzig de leiding. André Schürrle verloor de bal aan Naby Keïta, die het leer vervolgens bij Augustin bezorgde. De aanvaller ontdeed zich van Omer Toprak en liet vervolgens Roman Bürki kansloos: 1-0.

Dortmund kwam zeven minuten voor rust op gelijke hoogte. Mahmoud Dahoud werd op het middenveld niet aangepakt en bediende Reus, die profiteerde van een misstap van de defensie en vervolgens Peter Gulacsi omspeelde en de 1-1 maakte. In de tweede helft was de thuisploeg duidelijk de betere partij, maar dat resulteerde niet in een tweede treffer. Aan de andere kant loste Dortmund na rust geen enkel schot op doel meer en zodoende mochten die Borussen zich enigszins de morele winnaar noemen.