Fenomenale Salah gaat Suárez voorbij op zorgeloze avond voor Liverpool

Liverpool heeft zaterdagavond een degelijke overwinning geboekt in de Premier League. De formatie van Jürgen Klopp was op eigen veld een maatje te groot voor Newcastle United (2-0) en passeert zowel Tottenham Hotspur als Manchester United daarmee op de ranglijst. Liverpool staat nu tweede, maar kan maandag wel weer achterhaald worden door Manchester United.

Mohamed Salah beleefde een memorabele avond. De Egyptische aanvaller opende op slag van rust de score op Anfield na goed voorbereidend werk van Alex Oxlade-Chamberlain en maakte zo alweer zijn 32e doelpunt in alle competities dit seizoen. Hij brak daarmee het record van Luis Suárez, die in de drieënhalf jaar dat hij actief was voor Liverpool nooit meer dan 31 doelpunten wist te maken in één voetbaljaargang.

Salah hielp Liverpool op dat moment bovendien over het dode punt heen. The Reds hadden het in de eerste helft lastig tegen het Newcastle United van Rafael Benítez, die in de vijf keer dat hij de voorbije jaren tegenover zijn voormalige werkgever stond telkens ongeslagen bleef. Benítez leek zijn zaakjes ook ditmaal op orde te hebben, maar nadat Salah vijf minuten voor rust de ban had gebroken, nam Liverpool uiteindelijk zonder al te veel problemen afstand van Newcastle United.

Het elftal van Klopp kwam na de onderbreking scherp uit de kleedkamer en wist zijn voordelige marge uiteindelijk binnen tien minuten te verdubbelen. Roberto Firmino werd in de as van het veld bereikt door Emre Can, waarna de Braziliaan oog had voor Sadio Mané. Die nam de bal vervolgens met één beweging mee en besloot uiteindelijk met een uithaal in de verre hoek. Liverpool nam daarna gas terug, waardoor een ruimere nederlaag Newcastle United uiteindelijk bespaard bleef.