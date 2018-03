Seedorf pakt ondanks oliedomme rode kaart tweede punt met Deportivo

De krachtmeting tussen Deportivo la Coruña en Eibar heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Het duel in Riazor eindigde in 1-1 en dat betekende het tweede punt voor Clarence Seedorf, na vijf duels in dienst van de Galiciërs. Deportivo speelde ruim vijftig minuten met tien man, na een rode kaart voor Maksim Koval. Door de remise blijft Deportivo onder de rode streep staan, met negentien punten. De achterstand op een veilige plek bedraagt voorlopig een punt.

Deportivo maakte in de openingsfase meteen zijn intenties kenbaar; het team van Seedorf zocht nadrukkelijk naar een of meer doelpunten. Het zat de Galiciërs echter, net als in de voorgaande duels, niet mee. Marko Dmitrovic verrichtte enkele belangrijke reddingen en uit een perfecte tegenaanval ontstond de 0-1. Na een schitterende pass van Fabian Orellana tekende Takashi Inui voor de openingstreffer in Riazor.

Deportivo raakte echter niet van slag en was via een inzet van Florin Andone op de paal dicht bij de 1-1. In de 33e minuut werkte de aanvaller de bal alsnog binnen, na voorbereidend werk van Emre Colak. Riazor geloofde in drie punten voor Deportivo, tot het moment dat een twijfelende Raúl Albentosa en Koval in de fout gingen. De keeper werkte de bal te ver voor zich uit, waarna hij buiten zijn doelgebied op ruwe wijze Joan Jordan onderuit haalde. De arbiter was onverbiddelijk: rood voor de doelman.

Seedorf greep nog voor rust in en haalde Colak naar de kant, ten faveure van Rubén. In de tweede helft rook Deportivo amper de bal. Het was Eibar dat op balbezit speelde, het spelbeeld domineerde en naar een tweede doelpunt zocht. Met tien man slaagde Deportivo erin om een punt over de streep te trekken, al was dat voor een deel van Riazor niet voldoende. De wissel van Andone voor Zakaria Bakkali, zes minuten voor tijd, kwam de Nederlander op een fluitconcert te staan.