AZ voert druk op Ajax verder op na sterke eerste helft

AZ heeft zaterdagavond zijn negende overwinning in dertien uitwedstrijden dit seizoen in de Eredivisie geboekt. In het Van Donge & De Roo Stadion werd Excelsior na een sterke eerste helft op een minimale nederlaag getrakteerd door het elftal van John van den Brom: 1-2. AZ is nummer twee Ajax door de zege tot twee punten genaderd, al komen de Amsterdammers later dit weekeinde nog in actie tegen Vitesse. Excelsior blijft twaalfde staan.

AZ had wat goed te maken, nadat het eerder dit seizoen in eigen huis met 0-2 was geklopt door Excelsior. De ploeg van Van den Brom bleef ongeslagen in zijn laatste twaalf competitiewedstrijden op vreemde bodem en zat ook op Woudestein al vroeg op rozen. Teun Koopmeiners had na negentien minuten voetballen een fraaie crosspass in huis op Alireza Jahanbakhsh, waarna de Iraans international in één beweging voorbij zijn directe tegenstander Jeffry Fortes snelde. Jahanbakhsh leek daarna voor een voorzet te kiezen, maar had vervolgens het geluk dat de bal via doelman Theo Zwarthoed in het doel belandde: 0-1.

De voorsprong was verdiend te noemen, maar de thuisploeg had zich in aanvallend opzicht ook zeker niet onbetuigd gelaten in de openingsfase. Mike van Duinen en Ali Messaoud vonden Marco Bizot op hun weg. AZ maakte echter zoals de laatste weken gebruikelijk een frisse indruk en wist zijn voordelige marge op slag van rust zelfs te verdubbelen. Jahanbakhsh kon na een fout in de opbouw bij Excelsior over de rechterflank aan de wandel met het leder en rondde vervolgens met een diagonaal schot af. Overigens leek Zwarthoed ook bij de 0-2 niet vrijuit te gaan.

De Alkmaarders leken daarmee een zorgeloze tweede helft tegemoet te zien, maar Messaoud gaf Excelsior negentien minuten na de onderbreking plots weer hoop op een resultaat. De middenvelder tekende na voorbereidend werk van Levi Garcia met een hard schot voor de aansluitingstreffer. Het team van Mitchell van der Gaag voerde de druk richting het doel van Bizot in de slotfase op, maar slaagde er uiteindelijk niet in de gelijkmaker te forceren, ondanks twee goede mogelijkheden voor Luigi Bruins.