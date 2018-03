Zwak Juventus mazzelt na eerste schot op doel in minuut 93

Juventus heeft zaterdag een gelukkige overwinning bijgeschreven op Lazio. De regerend landskampioen vuurde geen enkel schot op doel af, totdat Paulo Dybala in de blessuretijd toesloeg: 0-1. Daardoor voorkwam Juventus het eerste puntenverlies in de competitie sinds de 0-0 tegen Internazionale op 9 december 2017. De ploeg nadert koploper Napoli tot een punt op de ranglijst.

Eerder dit seizoen werd Juventus in eigen huis al tweemaal geklopt door Lazio, in de Supercoppa en in de Serie A, dus was de ploeg van Massimiliano Allegri gewaarschuwd. Toch slaagde Lazio er bijna in om de score te openen. Een kopbal van Sergej Milinkovic-Savic werd gepareerd op de doellijn en Gianluigi Buffon moest een geplaatst schot van Ciro Immobile uit zijn doel houden. Vervolgens verwerkte hij een indraaiende corner van Luis Alberto met zijn vingertoppen.

Voorafgaand aan al die kansen was Mario Mandzukic dicht bij namens Juventus, maar zijn kopbal vanaf vijf meter vloog over het doel. Verder stichtte de ploeg uit Turijn niet veel gevaar in het eerste bedrijf. Ook in de tweede helft liet het spel van Juventus te wensen over. Lazio zette wel druk, maar wist evenmin veel kansen te creëren. Lazio vroeg tevergeefs om een penalty toen Medhi Benatia op onhandige wijze Lucas Leiva neerhaalde.

Juventus grossierde in mislukte passes en had geen enkel schot op doel. De kopbal van Mandzukic in de openingsfase bleef de enige serieuze kans voor la Vecchia Signora, totdat Dybala scoorde in de 93ste minuut na een knappe individuele actie in het strafschopgebied. Lazio blijft derde staan, met een punt meer dan Internazionale. Wel hebben de Romeinen een wedstrijd meer gespeeld dan de nummer vier. Bij Lazio stond Stefan de Vrij overigens negentig minuten lang op het veld.