Tare sneert naar De Vrij en hint nadrukkelijk naar nieuwe werkgever

Lazio is niet blij met de manier waarop het kamp-Stefan de Vrij zich heeft opgesteld tijdens de gesprekken over een nieuw contract. Sportief directeur Igli Tare had meer dankbaarheid willen zien van de verdediger zelf, zo vertelt de beleidsbepaler vlak voor het competitieduel met Juventus aan Mediaset. Tare hint dat de toekomst van De Vrij bij Internazionale ligt.

Vorige maand maakte Lazio bekend dat De Vrij zijn aflopende contract niet gaat verlengen. Over de reden zijn beide partijen nooit uitgeweid, hoewel Tare eerder claimde dat het probleem bij 'de zaakwaarnemers' lag. La Repubblica schreef dat de belangenbehartigers van De Vrij twintig procent eisten van de afkoopsom van 25 miljoen, mocht de Oranje-international verkassen. "We wilden echt op een andere manier uit elkaar", zegt Tare nu over de breuk. "Op dit moment wil ik niet ingaan op de reden van het stuklopen van de contractgesprekken, maar als de rust is teruggekeerd zal ik uitleggen waarom het zo niet had moeten gaan."

"Bij spelers van zijn niveau hadden we niet op dit punt moeten komen", vervolgt de directeur, zonder te verklaren wat hij bedoelt met 'dit punt'. Hij zegt dat 'sommige beloften' niet werden nagekomen. "Het werd een race tegen de klok. De Vrij had meer dankbaarheid naar de club moeten tonen. Lazio hoeft achter niemand aan te zitten", aldus Tare, die er geen problemen mee heeft dat De Vrij zaterdag 'gewoon' in actie komt tegen Juventus. "Hij is een professional en zal alles geven tot het eind van het seizoen. Daarna scheiden onze wegen."

De Vrij lijkt op weg naar Internazionale. De mandekker werd in de voorbije transferperiodes al door Inter begeerd, maar de vraagprijs van Lazio was telkens een struikelblok. De aanstaande transfervrije status van de verdediger heeft er alsnog voor gezorgd dat hij in het Giuseppe Meazza aan de slag gaat. Hij zou zich al tot medio 2023 hebben verbonden aan i Nerazzurri. "Ik weet waar hij naartoe gaat, maar het is niet aan mij om dat te zeggen", aldus Tari, om vervolgens toch een grote hint te geven: "Misschien is het de wind die transfervrije spelers naar San Siro blaast."