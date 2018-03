Schalke 04 en Eintracht stomen op; Kostic faalt in degradatiekraker

Schalke 04 is zaterdagmiddag opgestoomd naar de tweede plek in de Bundesliga. Het team van Domenico Tedesco boekte een minimale zege op Hertha BSC dankzij een treffer van Marko Pjaca (1-0). Eintracht Frankfurt won met dezelfde score van Hannover 96 en staat derde. Zowel Eintracht als Schalke 04 kan in de avond worden ingehaald door Borussia Dortmund, dat op bezoek gaat bij RB Leipzig. Nummer zeventien Hamburger SV liet een uitgelezen kans lopen om nummer zestien FSV Mainz te naderen op de ranglijst.

Schalke 04 - Hertha BSC 1-0

Beide ploegen hadden moeite om een opening te vinden in de eerste helft. De keepers van beide elftallen moesten wel enkele keren in actie komen, maar grote kansen waren schaars. Na 36 minuten was het toch raak: Pjaca werkte de bal binnen nadat Franco Di Santo een voorzet vanaf de rechterflank behendig verlengde richting de Kroaat. In het tweede bedrijf zette Hertha de nodige druk in de jacht op de gelijkmaker. Schalke bleef overeind, mede omdat Matija Nastasic een goal van Salomon Kalou voorkwam met een knappe verdedigende actie. Karim Rekik deed negentig minuten mee bij de bezoekers.

Eintracht Frankfurt - Hannover 96 1-0

Eintracht begon scherp aan de wedstrijd en kreeg al gauw enkele mogelijkheden om de wedstrijd te openen. De subtopper, met Jonathan de Guzmán in de basis, werd vervolgens iets minder dominant maar wist de score toch te openen. Acht minuten voor rust knikte Danny da Costa raak na een corner van De Guzmán. De ex-speler van Feyenoord kwam na rust één-op-één met doelman Philipp Tschauner, die een goede redding in huis had. Even later haalde de thuisploeg opgelucht adem toen een penalty van Hannover werd geannuleerd na het zien van de videobeelden: Miiko Albornoz kreeg geel voor een schwalbe.

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1-2

Na een halfuur brak een strafschop de wedstrijd open. Maximilian Arnold haalde Kai Havertz neer in het strafschopgebied en Lucas Alario benutte de daaropvolgende penalty. Het was een grote tegenvaller voor Wolfsburg, dat met Paul Verhaegh en Jeffrey Bruma in de basis niet slecht aan de wedstrijd was begonnen. Twaalf minuten voor tijd leek Leverkusen de wedstrijd in het slot te gooien. Julian Brandt wipte de bal over doelman Koen Casteels, maar toch maakte Wolfsburg het weer spannend. Vlak na de treffer zorgde Admir Mehmedi voor de 1-2 met een poeier van buiten het strafschopgebied. Daar bleef het echter bij. Bij Wolfsburg viel Riechedly Bazoer nog in, terwijl William rood kreeg na tweemaal geel.

FC Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim 1-2

Om uitzicht te houden op deelname aan Europees voetbal kan Hoffenheim zich eigenlijk geen puntverlies meer veroorloven en de ploeg van de gewilde trainer Julian Nagelsmann liet op bezoek bij Augsburg vanaf het begin als zijn aanvallende intenties zien. Een schot van Serge Gnabry werd in de eerste helft nog onschadelijk gemaakt door Marwin Hitz, maar de doelman was met nog een kwartier te gaan tot de rust kansloos bij een kopbal van Andrej Kramaric. Vijf minuten na de onderbreking had Gnabry meer geluk toen hij op aangeven van doelpuntenmaker Kramaric de bal in een leeg doel mocht werken. Shawn Parker dacht twintig minuten voor tijd de spanning nog terug te brengen in de wedstrijd, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

Hamburger SV - FSV Mainz 05 0-0

HSV kan de punten in de strijd tegen degradatie goed gebruiken en had in de eerste helft ook uitzicht op een voorsprong. Sven Schipplock kreeg na vijf minuten spelen de kans om uit te halen, maar zag Florian Müller nog net redding brengen. Een schot van Filip Kostic spatte een dik kwartier later uiteen op de lat, waarna de Serviër meer geluk leek te hebben. Zijn treffer vlak daarna werd echter afgekeurd wegens buitenspel, waardoor er bij gelijke stand gerust werd. In de tweede helft kwam Mainz, waar Nigel de Jong geen speeltijd had, nog twee keer goed weg. Rick van Drongelen schoot van dichtbij op de lat, terwijl Kostic met nog een halfuur te gaan aan mocht leggen van elf meter. Zijn penalty, die Leon Balogun zijn tweede geel kostte, werd echter gekeerd door Müller.