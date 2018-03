Sané complimenteert Nederlandse tegenstander: ‘Hij hield me in bedwang’

Leroy Sané verkeert naar eigen zeggen in de vorm van zijn leven. In 23 competitieduels voor Manchester City was de aanvaller dit seizoen goed voor 8 doelpunten en 11 assists. "Dit is tot nu toe het beste seizoen uit mijn carrière", vertelt Sané aan Sky Sports, daags voor de competitiekraker tegen Chelsea.

Sané heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet, merkt hij. De 22-jarige buitenspeler heeft nog maar één doelpunt nodig om van 2017/18 zijn meest productieve jaargang ooit te maken. "Ik ben onder deze trainer beter geworden, ook ten opzichte van vorig seizoen", doelt hij op Josep Guardiola. "Ik geniet er echt van en sta met veel plezier op het trainingsveld."

In de zomer van 2016 maakte Sané de overstap van Schalke 04 naar Manchester City. Guardiola zette de nieuwkomer vervolgens meteen op scherp. "Toen ik naar Manchester City kwam, begon hij me direct te bekritiseren. Hij liet me zien op welke gebieden ik nog stappen kon zetten. Elke keer als ik een fout maakte, zei hij: 'Het moet op deze manier!' En als ik dat advies opvolgde, ging het ook echt beter."

"Voordat ik naar Manchester City ging, hoorde ik al dat het een goede trainer was. Maar je merkt pas hoe het echt gaat, als je hier bent. Je beseft dat hij je echt kan helpen", vervolgt Sané. In het interview wordt hem ook gevraagd wie tot nu toe zijn beste tegenstander in de Premier League was. Hij noemt Kyle Walker, tegenwoordig zijn ploeggenoot, en Timothy Fosu-Mensah van Crystal Palace.

"Ik heb dit seizoen twee keer tegenover Fosu-Mensah gestaan en zelfs vorig seizoen hield hij me goed in bedwang. Ik vertelde hem hoe leuk ik het vond om tegen hem te spelen", aldus de international van Duitsland. Momenteel bereidt hij zich voor op het thuisduel met nummer vijf Chelsea. "Het wordt een heel zware wedstrijd. Ze beschikken over sterke en snelle aanvallers, ze staan defensief goed en wachten op fouten van de tegenstander. Vervolgens proberen ze vlug aan te vallen, zien ze de ruimte en spelen ze vaak door het midden."