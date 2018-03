‘Ik heb een discussie gehad met Neymar, hij wilde dat ik bij PSG bleef’

Blaise Matuidi kan met de winst van onder meer vier landstitels en driemaal de Coupe de France terugkijken op een geslaagd dienstverband bij Paris Saint-Germain. Toch koos de Fransman er afgelopen zomer na zes jaar voor om te vertrekken uit het Parc des Princes. Ondanks dat zijn ploeggenoten hem verzochten anders te kiezen, ging hij voor het avontuur bij Juventus.

“Zonder in te gaan op de details, heb ik een discussie gehad met Neymar. Ik heb ook veel met Dani Alves gesproken, met Thiago Motta. Om een lang verhaal kort te maken, wilden zij allemaal dat ik bleef, aangezien ik, naast mijn kwaliteiten, zes jaar in Parijs heb gespeeld en de club erg goed ken”, blikt de controleur terug in gesprek met L’Équipe.

“Maar ik had mijn keuze gemaakt en ik zou gefrustreerd zijn geweest als ik voor het einde van mijn loopbaan op z’n minst niet geprobeerd had om in het buitenland te spelen. En wat een ervaring is dit, het is prachtig”, gaat de dertigjarige Matuidi verder. “Dit is de club die ik nodig had om mezelf door te blijven ontwikkelen en om succesvol te blijven op clubniveau en bij de nationale ploeg.”

“Op mijn leeftijd had ik dat nodig, het is alsof ik aan mijn tweede jeugd begonnen ben. Het instituut is sterker dan de spelers, dat is wat je krijgt bij heel grote clubs. Ik kan me nog iets herinneren wat Partrice Evra mij vertelde toen hij wilde dat ik hierheen ging. Hij zei: ‘Blaise, Juventus is de club die je nodig hebt.’ Pat had gelijk.” Juventus betaalde PSG een halfjaar geleden twintig miljoen euro voor Matuidi, die tot nu toe dertig wedstrijden speelde voor La Vecchia Signora.