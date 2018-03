‘Liever op de bek met de eigen jeugd dan succes met spelers van Chelsea’

Supportersbeweging VIVO 1892 van Vitesse probeert sinds 2014 de sfeer in stadion GelreDome te verbeteren. De groep merkte dat de sfeer 'erg terugliep' en besloot daar iets aan te doen. Hun liefde voor Vitesse is onverminderd groot, ook na de komst van eigenaars Merab Jordania en later Alexander Chigirinskiy.

VIVO 1892 merkt veel negativiteit over Vitesse, zegt Brendan Davids van de supportersgroep tegen VICE. 'De rest van Nederland' vindt Vitesse 'geen club' meer, zo is zijn ervaring. "Maar dat voelt voor de supporters nog wel degelijk zo. We horen al jaren van die ‘originele’ dingen als: Vitesse-fans zijn eigenlijk voor Chelsea. Dat is natuurlijk grote onzin."

Brendan blijft zich identificeren met Vitesse, ondanks dat Chelsea de afgelopen jaren een vinger in de pap kreeg. "Maar als ik mag kiezen tussen een speler uit de eigen jeugd of een jongen van Chelsea, dan ga ik honderd procent voor een jeugdspeler", geeft hij toe. "Sterker nog, we gaan liever op onze bek met de eigen jeugd dan dat we succes boeken met tweederangs spelers van Chelsea."