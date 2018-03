Ten Hag ziet Schöne terugkeren en moet ook slecht nieuws verwerken

Klaas-Jan Huntelaar staat langer aan de kant dan verwacht. De aanvaller van Ajax is nog altijd niet hersteld van zijn kuitblessure en ontbreekt in de wedstrijdselectie voor het uitduel met Vitesse van zondag. Dat maakt Ajax via de officiële kanalen bekend. Vorige week was Huntelaar tegen ADO Den Haag ook niet van de partij.

Tegen ADO fungeerde Siem de Jong als centrumspits. Ajax wist zonder Huntelaar niet te scoren en incasseerde duur puntenverlies (0-0). In die wedstrijd was Lasse Schöne er vanwege een rugblessure niet bij, maar de Deen behoort nu wel tot de achttienkoppige selectie van Erik ten Hag. Daartegenover staat weer de absentie van Frenkie de Jong, die deze week geblesseerd raakte tijdens de training en enkele weken aan de kant staat.

Bovendien moet Ajax het zondag stellen zonder Nick Viergever. De verdediger is op de weg terug, maar het duel met Vitesse komt voor hem te vroeg. Door blessureleed zijn ook Benjamin van Leer, Kasper Dolberg, Vaclav Cerny en Daley Sinkgraven niet inzetbaar. Tegenstander Vitesse kan weer beschikken over Tim Matavz, die een schorsing van vier wedstrijden heeft uitgezeten. Ajax heeft voorafgaand aan het duel een achterstand van zeven punten op PSV.