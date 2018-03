Eerste treffer Cenk Tosun kan Everton niet behoeden voor nieuwe nederlaag

Everton wist voor zaterdag slechts een van zijn laatste 22 uitwedstrijden te winnen en is er bij Burnley niet in geslaagd om het twee overwinningen uit 23 duels op verplaatsing te maken. The Toffees kwamen op Turf Moor wel op een 0-1 voorsprong dankzij Cenk Tosun, die zijn eerste doelpunt in de Premier League maakte, maar incasseerden in de tweede helft twee treffers, waardoor the Clarets de drie punten in eigen huis hielden (2-1). De ploeg van Sam Allardyce blijft door de nederlaag op de negende plek steken, terwijl Burnley zevende blijft.

Gylfi Sigurdsson was al betrokken bij een eerste goede kans voor Theo Walcott voordat hij de openingstreffer in de stijgers zette. De IJslander onderbrak een uitbraak van de thuisploeg, speelde de bal af aan Seamus Coleman, waarna de rechtsback een voorzet op het hoofd van Tosun plantte. De rake kopbal van de Turk werd een paar minuten later bijna gevolgd door de 0-2 van Walcott, maar Nick Pope hield met een knappe redding de bal uit zijn goal. Burnley herpakte zich in de tweede helft goed en nadat Jordan Pickford twee keer ingreep bij inzetten van Ashley Westwood en Ben Mee moest hij ruim tien minuten na de thee wel capituleren.

Matthew Lowton vond Ashley Barnes met een goede bal, waarna de spits het leer controleerde en raakschoot. Burnley en Everton leken daarna de punten te gaan verdelen, maar Chris Wood besloot anders. De invaller stond tien minuten voor tijd op de goede plek om een corner binnen te koppen en bepaalde de eindstand op 2-1. Tot overmaat van ramp slaagden de bezoekers er niet in om met elf man de eindstreep te halen: Ashley Williams kreeg vlak voor tijd rood na een slaande beweging in de richting van Ashley Barnes.