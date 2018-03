Opsteker voor Arek Milik na maandenlang herstel

(The Times)

Burnley krijgt mogelijk nieuwe eigenaren. Een groep investeerders uit de Verenigde Staten en het Midden-Oosten bereidt een bod van ruim tweehonderd miljoen euro op de club voor. (The Times)

De Pool liep eind september voor de tweede keer een zware knieblessure op en is nu weer wedstrijdfit.