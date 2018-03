‘Als je eigen fans je niet langer willen hebben, zou ik liever weggaan’

In Engeland wordt er momenteel veel gespeculeerd over de toekomst van Arsène Wenger bij Arsenal en ook elders in Londen gaat de situatie bij the Gunners niet onopgemerkt voorbij. Mauricio Pochettino, die wel aangaf niet direct op Wenger te doelen, is in ieder geval niet van plan om zijn dienstverband bij Tottenham Hotspur als een nachtkaars uit te laten gaan.

“Als je eigen fans je niet langer willen hebben heeft het geen zin meer om door te gaan, aangezien je je eigen club dan schade toe zal brengen. De fans zijn belangrijk en op een gegeven moment zal je dan weg moeten gaan, aangezien de club altijd belangrijker is dan een enkel persoon”, legde hij uit tijdens een persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd tegen Huddersfield Town.

“Als ik degene ben die problemen creëert tussen verschillende lagen van de club, zou ik liever weggaan”, maakt hij duidelijk. Tottenham staat momenteel op de vierde positie in de Premier League en heeft slechts vier punten minder dan nummer twee Manchester United. In de achtste finales van de Champions League werd er in de eerste wedstrijd van het tweeluik met Juventus in Italië met 2-2 gelijkgespeeld.