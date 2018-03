‘Er is interesse uit Nederland, maar misschien komt die club uit Spanje wel’

Mustafa Saymak geldt dit seizoen als een van de smaakmakers van een verrassend goed presterend PEC Zwolle en de aanvallende middenvelder kan in de zomer transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever. Zijn voorkeur lijkt uit te gaan naar een club uit het buitenland, al sluit hij een langer verblijf in de Eredivisie ook niet helemaal uit.

“Die kans acht ik niet heel groot, maar ik sluit het ook niet uit. Er is interesse van Nederlandse clubs. Het is alleen wel zo dat hetgeen wat ik in Zwolle heb, niet inruil voor een andere club in Nederland, als daar sportief of financieel geen goede reden voor is. Vanuit het buitenland is er ook belangstelling”, legt hij uit in gesprek met de Stentor.

Saymak gaat zonder al teveel druk de komende transferperiode in en is van plan om de ontwikkelingen rustig af te wachten. Zijn voorkeur gaat wel uit naar een ‘mooie, grote competitie’ in het buitenland: “Spanje bijvoorbeeld. Ik heb nu negen goals gemaakt. Dat moeten dubbele cijfers worden. Als ik er nog drie of vier maak, komt die club uit Spanje misschien straks wel”, sluit hij af.