‘Als je een contract bij Ajax kan tekenen, dan doe je dat’

ROESELARE - Oranje Onder-17 kroonde zich in het voorjaar van 2011 tot Europees kampioen. Het team van bondscoach Albert Stuivenberg was, mede dankzij een dubbelslag van Tonny Vilhena, in de finale in het Servische Novi Sad met 5-2 te sterk voor de leeftijdsgenoten van Duitsland. Ook Danzell Gravenberch kwam in de eindstrijd in actie, want hij viel na 71 minuten in voor Memphis Depay. Gravenberch stond indertijd bekend als een groot talent binnen de jeugdopleiding van Ajax en genoot belangstelling van onder meer Aston Villa, Liverpool en Manchester United.

Door Gijs Freriks

Die interesse was volgens de nu 24-jarige Gravenberch ‘vrij serieus’. Toch besloot hij om in Nederland te blijven en om een profcontract met Ajax te ondertekenen. “Je ziet vaak dat spelers ‘vast’ komen te zitten als ze te vroeg naar het buitenland gaan. Dat betekent niet dat iedere speler dat overkomt, maar ik had meer vertrouwen in het traject van Ajax. Of ik achteraf dezelfde beslissing zou hebben genomen? Ik denk het wel. Ajax is toch de mooiste club van Nederland en als je daar een contract kan tekenen, dan doe je dat.”

Gravenberch maakte op achtjarige leeftijd de overstap van AVV Zeeburgia naar Ajax. Hij werd met de A1 kampioen, bereikte de finale van de eerste editie van The NextGen Series en in augustus 2013 maakte hij in de Jupiler League-wedstrijd tegen FC Oss zijn profdebuut. De verdediger, die overigens begon als aanvaller, brak echter niet door in het eerste elftal. Hij werd verhuurd aan NEC en vertrok in de zomer van 2014 definitief bij het Ajax van toen nog Frank de Boer. Gravenberch ging aan de slag bij Universitatea Cluj. Via FC Dordrecht en Reading kwam hij vervolgens bij zijn huidige werkgever terecht: KSV Roeselare.

Oranje Onder-17 in de EK-finale van 2011 tegen Duitsland.

Alfons Groenendijk

“Ik heb een topervaring gehad in Roemenië”, zegt Gravenberch tegen Voetbalzone. “Ik ben blij dat ik die ervaring heb opgedaan, want hoe je het ook wendt of keert: Universitatea Cluj was een mooie club en ik heb er een mooie tijd gehad. Zo positief kan ik er wel over zijn.” Na het ontslag van technisch directeur Alfons Groenendijk en trainer George Ogararu veranderde de club, in de woorden van Gravenberch, in een ‘spookhuis’: “Er kwam een Roemeense trainer en die was, hoe zal ik het zeggen, niet helemaal honderd. Alles veranderde en ik kon fluiten naar mijn salaris. Het was overleven. Nadat ik drie maanden mijn salaris niet had gekregen, zei ik: de mazzel. Mijn salaris heb ik nooit meer gekregen. We hebben nog geprobeerd om een zaak aan te spannen, maar de club werd failliet verklaard en dus kreeg je je salaris ook niet meer.”

“In dat soort landen is er maar één baas en dat is de eigenaar. Daar zit een directeur onder, maar als de baas zegt: ‘ik betaal niet’, dan kan de directeur ook geen kant op. Hij vertelde dat hij zijn best zou doen om de problemen te verzachten, maar dar lukte hem niet. Toen heb ik maar een ticket geboekt.” Gravenberch werd naar Cluj gehaald door Groenendijk, met wie hij in de jeugdopleiding van Ajax samenwerkte. De huidige coach van ADO Den Haag heeft een speciaal plekje in het hart van de door Reading aan Roeselare verhuurde Gravenberch: “Alfons is gewoon een topper: een topgozer en een toppersoonlijkheid.”

“Ik hoop in de toekomst nog eens met hem samen te kunnen werken. Hij was iemand die vertrouwen in mij had en dat waardeerde ik wel. Ik zou hem daarvoor terug willen betalen. Hij zag het altijd in mij zitten. Als ik bij de A1 bijvoorbeeld een paar dagen geblesseerd was, dan gaf hij mij toch het vertrouwen door mij in het weekend op te stellen. Dat doet iets met je.” De uitstekende prestaties van ADO verbazen Gravenberch niet: “Groenendijk wordt onderschat, zeker weten. Ik vind trouwens dat er in Nederland wel meer coaches worden onderschat die toch hebben bewezen iets stabiels neer te kunnen zetten bij hun clubs.”

“Als je ziet wat Groenendijk met Excelsior presteerde en hij laat het nu weer zien met ADO… Hij heeft de club uit de degradatiezone gekregen en het gaat nu weer top. Met het budget dat ADO heeft, heeft hij die club toch mooi op de rails gekregen. Alfons is altijd duidelijk en weet zijn verhaal goed over te brengen. Hij is daarnaast ook een warme trainer. Ik weet nog wel dat hij zei: ‘als je problemen hebt, je kunt me ook om vijf of zes uur in de ochtend bellen. Ik zal er dan voor je staan’. Zo’n trainer is hij. Hij is heel menselijk. Natuurlijk zijn meer trainers menselijk, maar Alfons heeft iets extra’s. Ik kan niet voor anderen spreken, maar van Alfons zou ik sneller dingen aannemen en daar ook sneller mee aan de slag gaan.”

Als Groenendijk belt en vraagt of je naar ADO wil komen, zou je dan nog moeten twijfelen?

“Nee, dan pak ik direct mijn koffers. Dan pas ik mij gewoon helemaal aan en ik weet zeker dat ik van waarde zou kunnen zijn. Zo zie je maar wat een trainer voor een speler kan betekenen. En het gekke is: ik spreek hem niet eens…”

Gravenberch heeft bij het Reading van manager Jaap Stam nog een contract tot de zomer van 2019, maar weet niet of hij na dit seizoen terugkeert bij de huidige nummer achttien van de Championship. “Ik ga er niet meteen vanuit dat Reading zegt dat ik een nieuwe kans krijg. Als ze dat zeggen, dan wil ik eerst met de club om de tafel om te bespreken wat zij precies verstaan onder een nieuwe kans. Want clubs beloven alle spelers vaak een eerlijke kans in de voorbereiding.” Gravenberch benadrukt Reading ‘een mooie club’ te vinden, maar baalt er wel van dat hij vorig seizoen slechts vijf keer in actie kwam in het eerste elftal.

“Het is bij Reading niet heel lekker verlopen. Ik begon goed, fris en scherp aan het seizoen, maar voelde niet het vertrouwen van de technische staf. Vervolgens liet ik het koppie hangen waardoor het bergafwaarts is gegaan. Dat neem ik mezelf kwalijk. Reading heeft een samenwerking met Roeselare en toen een verhuur de beste oplossing leek, ben ik naar België gegaan. Ik kan wel zeggen dat ik, in de de staat waar ik nu in verkeer, niet onder zou moeten doen voor iemand in de Championship, Eredivisie of de Belgische Pro League. Ik weet wat ik kan. Reading is een les voor mij geweest, want ook als het niet altijd gaat zoals je wil, moet je hard blijven werken. Mijn koppie laten hangen, dat zal mij niet meer overkomen.”

“Ik heb wel een paar gesprekken gehad met Stam en had meer vertrouwen verwacht, deels omdat hij mij kende van Ajax en deels omdat we ook een heel redelijke band hadden. Ik begon goed aan het seizoen en dan verwacht je positieve feedback: ‘goed bezig’ of ‘ga zo door’. Maar dat kwam er niet. Op een gegeven moment werd duidelijk dat ik niet meer in de plannen van Stam voorkwam. Misschien was het naïef om meer vertrouwen te verwachten. Ik ben uiteindelijk de dupe geworden van de beslissingen van de trainer, maar ook dat hoort bij de voetballerij. Dat was triest op dat moment, maar het leven gaat door.”

De cijfers van de loopbaan van Danzell Gravenberch tot dusver.

Reading staat er niet goed voor en er wordt gespeculeerd over een ontslag voor Stam…

“Ik volg de geruchten natuurlijk ook, maar één ding moeten we niet vergeten: we hebben vorig jaar een topseizoen gedraaid. De verwachtingen voor het volgende seizoen zijn dan automatisch hoger. Ik kan niet ontkennen dat Reading niet in een lekkere fase zit, maar ik kan ook niet ontkennen dat Jaap de juiste man voor de club is. Want hij heeft er verstand van, kan het goed overbrengen en geeft goede trainingen.”

Je zegt dat je vertrouwen miste bij Reading. In 2012 zei je in het Algemeen Dagblad dat Ajax ‘niet echt het vertrouwen’ in jou uitsprak en dat je daarom besloot te vertrekken naar Roemenië.

“Het zijn wel twee verschillende verhalen, want ik speelde net een seizoen bij Reading en bij Ajax zat ik in een langer traject. Inhoudelijk lag het ook anders bij Ajax, want er waren bij Ajax mensen die mij duidelijk niet in het eerste elftal wilden zien. En het is ze gelukt, want ik heb maar twee oefenwedstrijden in het eerste gespeeld. Ik ga geen namen noemen, maar de mensen om wie het gaat, weten het wel. Ze zagen mij gewoon liever niet in het eerste. Hoe ik dat bedoel? Laat ik het zo zeggen: de gunfactor was heel laag.”

Gravenberch hoopte bij Roeselare meer ervaring op te doen, maar dat is de geboren Amsterdammer nog niet echt gelukt. Hij speelde drie duels, met een totaal van tachtig speelminuten. “Ik kwam niet fit aan bij de club. Ik kwam namelijk terug van een enkelblessure die ik had opgelopen tijdens het hardlopen. Ik heb desondanks geprobeerd om mee te trainen met de groep, maar dat ging totaal niet. Ik heb vervolgens hard aan mijn fitheid gewerkt en raakte in acht weken tijd tien kilo kwijt. Ik werd fitter en fitter, maar haalde de selectie steeds niet. Misschien waren daar andere redenen voor, maar sinds januari hebben we een nieuwe trainer: Jordi Condom Aulí. Hij ziet het in mij zitten en weet wat ik kan. Dat heb ik op de trainingen ook laten zien waarna hij mij heeft beloond met speelminuten tegen OH Leuven (25 februari, GF.).”

Omdat Gravenberch slechts drie keer in actie kwam voor Esvee spreekt hij van een ‘verloren seizoen’: “Deels is het een verloren jaar, maar aan de andere kant ben ik wel een ervaring rijker. Ik heb weinig minuten gemaakt, maar verwacht dat ik in de play-offs genoeg minuten krijg. En dan moet ik mijn voeten laten spreken. Het is onze doelstelling om erin te blijven. We hebben geen slecht team, dus ik heb er vertrouwen in dat dat gaat lukken.” Roeselare begint op 25 maart met een thuiswedstrijd tegen AFC Tubize aan play-off III, waarin wordt bepaald wie er in de Proximus League blijft en wie degradeert.