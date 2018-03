Ajax naar Vitesse: blessures, schorsingen en vermoedelijke opstellingen

De titelkansen van Ajax zijn flink geslonken. Doordat de ploeg van Erik ten Hag vorige week zondag niet wist te winnen van ADO Den Haag (0-0) en PSV dat wel deed op bezoek bij Feyenoord (1-3), is het gat met de koploper opgelopen tot zeven punten. Toch zullen de Amsterdammers de moed niet opgeven. In het verleden zijn grotere gaten gedicht. Om de druk er bij de lijstaanvoerder op te houden moet er zondagmiddag gewonnen worden van Vitesse.

Met nog negen wedstrijden voor de boeg mag Ajax geen punten meer verspelen wanneer het nog kans wil houden op het kampioenschap. Dat was vorige week ook al zo, maar toen bleef de nummer twee van de Eredivisie steken op een doelpuntloos gelijkspel voor eigen publiek. Ajax was de bovenliggende partij, maar kreeg de bal er maar niet in. ADO-doelman Robert Zwinkels bleek onpasseerbaar. Het enige wat Ajax nu nog kan doen, is zorgen voor een serie van negen gewonnen wedstrijden op rij en hopen dat PSV steken laat vallen.

Blessures Ajax

Ajax kreeg deze week een flinke domper te verwerken. Frenkie de Jong liep tijdens een training een enkelblessure op en is de komende weken niet inzetbaar. Volgens De Telegraaf heeft de vaste basiskracht twee banden in zijn linkerenkel gescheurd. De Jong wilde een voorzet van Noa Lang blokken en moest vervolgens de kleedkamer opzoeken. “Mijn enkel klapte naar binnen, werd onmiddellijk dik en ik wist dat het fout zat.” Woensdag werd hij onderzocht in het AMC. “Over een week of twee weken moet ik terugkomen en dan valt er meer te vertellen over de duur van het herstel.”

Behalve De Jong moet Ajax het zondag in Arnhem ook nog doen zonder Nick Viergever. De verdediger is op de weg terug, maar het duel met Vitesse komt voor hem te vroeg. Door blessureleed zijn ook Benjamin van Leer, Kasper Dolberg, Vaclav Cerny en Daley Sinkgraven niet inzetbaar. Achter de naam van Klaas-Jan Huntelaar staat nog een vraagteken. Hij moest ook al het duel met ADO laten schieten. Lasse Schöne keert daarentegen waarschijnlijk terug in de ploeg. "Schöne is teruggekeerd, dat ziet er positief uit voor zondag.”

Schorsingen Ajax

Bij Ajax zijn geen spelers geschorst. Vitesse kan weer beschikken over Tim Matavz, die een schorsing van vier wedstrijden heeft uitgezeten.

Vermoedelijke opstellingen Ajax en Vitesse

Ten Hag zal door het wegvallen van De Jong zijn achterhoede anders moeten invullen. Volgens het Algemeen Dagblad schuift aanvoerder Joël Veltman naar het centrum en wordt zijn positie op rechts ingevuld door Rasmus Nissen Kristensen. Ook is het mogelijk dat Veltman op zijn positie blijft staan en De Jong in de achterhoede wordt vervangen door Maximilian Wöber.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana, Kristensen, Veltman, De Ligt, Tagliafico, Ziyech, Schöne, Van de Beek, Neres, Huntelaar, Kluivert

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Karavaev, Serero, Mount, Bruns, Beerens, Matavz, Foor

Ajax – Vitesse eerder dit seizoen

Na een zwakke eerste helft keek Ajax op zondag 24 september na 45 minuten spelen tegen een 0-2 achterstand aan door goals van Guram Kashia en Milot Rashica. In de slotfase deed Nick Viergever nog wat terug, maar kon Ajax de 1-2 nederlaag niet voorkomen. Het werd een pijnlijke middag voor Matthijs de Ligt. Na een kopduel met Matavz verliet hij het veld per brancard.

Statistieken Vitesse – Ajax

O Ajax kwam onder Erik ten Hag in evenveel Eredivisieduels niet tot scoren (2 keer in 7 duels) als in de 51 wedstrijden onder Peter Bosz en Marcel Keizer samen.

O Erik ten Hag verloor als trainer nog nooit een Eredivisieduel met Vitesse, terwijl Henk Fraser alleen zijn meest recente ontmoeting met Ajax wist te winnen.

O Hakim Ziyech noteerde dit seizoen de meeste schoten (123) en gecreëerde kansen (110) in de Eredivisie, maar is ook de speler die het vaakst de bal verloor (782 keer, minstens 197 keer vaker dan iedere andere speler).

O De negentienjarige Mason Mount was dit seizoen al goed voor zeven goals en twee assists. Van alle spelers met minstens vijf treffers/assists is alleen Justin Kluivert jonger (6 doelpunten, 4 assists).

O Ajax stond in de laatste veertien seizoenen slechts één keer bovenaan na 25 speelronden; in zes van de laatste zeven seizoenen waren de Amsterdammers steeds tweede.