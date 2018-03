Ramselaar: ‘Dat signaal hebben wij heel goed afgegeven tegen Feyenoord’

Bart Ramselaar neemt het zaterdagavond in het Philips Stadion met PSV op tegen zijn oude club FC Utrecht. De middenvelder mag zich sinds een paar maanden weer vaste basisspeler noemen in de ploeg van trainer Phillip Cocu. Dat was aan het begin van het seizoen wel anders. Toen moest hij geduldig wachten op een kans. “Ik heb het lang met invalbeurten moeten doen”, klinkt het.

Het was wennen voor Ramselaar, want vorig seizoen kwam hij vaker in actie voor PSV. "Dat was lastig soms. Af en toe kreeg ik de kans en daarna speelde ik weer een tijdje niet. We wonnen alles in het begin van het seizoen. Dan is het ook lastig voor een trainer om wisselingen te doen”, zegt Ramselaar in gesprek met de NOS. “Iedereen speelde goed. Er was gewoon geen plek voor mij.”

Door zichzelf op een goede manier te presenteren op de training en tijdens zijn invalbeurten, heeft Ramselaar een basisplaats afgedwongen. “Net voor de winterstop kreeg ik weer wat minuten en speelde ik goed. Sindsdien ben ik niet meer uit de ploeg geweest en ben ik ook belangrijk voor het team, denk ik."

PSV heeft inmiddels een voorsprong van zeven punten opgebouwd op nummer twee Ajax. Ramselaar beseft dat het kampioenschap in zicht is, maar hij benadrukt dat hij en zijn ploeggenoten niet mogen verslappen. "We moeten uiterst scherp blijven en er elke wedstrijd vol ingaan, met de volle overtuiging dat we gaan winnen. Dat signaal hebben wij heel goed afgegeven in de competitiewedstrijd tegen Feyenoord. Dat moeten we elke wedstrijd doen. In de beker tegen Feyenoord waren wij als team een stuk minder en werden we volledig weggespeeld."