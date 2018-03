‘Pep’: ‘Veel mensen realiseren zich dat niet, hij is tactisch een meester’

Voor Manchester City en Chelsea staat er na de krakers tegen respectievelijk Arsenal en Manchester United van de afgelopen week dit weekend opnieuw een topper op het programma. De huidige koploper en de regerend landskampioen van de Premier League nemen het zondag in het Etihad Stadium tegen elkaar op en de wedstrijd vormt ook een nieuw duel tussen Josep Guardiola en Antonio Conte. De Spanjaard heeft veel respect voor zijn Italiaanse collega.

“Ik denk dat Conte iets na zal laten voor het Engelse voetbal, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Misschien realiseren mensen zich niet wat Antonio heeft gedaan in de Premier League. Hij heeft een andere manier om met vijf spelers achterin aan te vallen geïntroduceerd, een ander systeem. Veel teams, zelfs Arsenal, hebben veel moeite moeten doen om dat te imiteren”, is Guardiola tijdens een perspraatje lovend over de trainer van the Blues.

“Tactisch gezien is hij een meester. Hij heeft het geweldig gedaan met de nationale ploeg van Italië en ook toen hij in Turijn (bij Juventus, red.) zat.” Chelsea gaat met een achterstand van 22 punten op the Citizens de topper in en Conte weet dat zijn ploeg in het restant van het seizoen alles uit de kast zal moeten trekken om bij de eerste vier te eindigen: “Op dit moment lijkt City niet te stoppen. Daar moeten we bewondering voor hebben, het is soms erg moeilijk om een zwakke plek in dit team te vinden.”

“Als je goed werk levert en de relatie tussen de manager en de club goed is, kun je werken zoals jij graag wilt en proberen om jouw team op de best mogelijke manier te verbeteren. Manchester City heeft de mogelijkheid om veel geld uit te geven. Als je die onderdelen, een goede trainer, veel geld om uit te geven, dezelfde ambities, met elkaar verbindt is dit het uiteindelijke resultaat”, legt de Italiaan uit aan verslaggevers.